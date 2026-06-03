Estos son los beneficios del jengibre para tu cuerpo y tu salud

El jengibre, conocido también como kion o quion, es una raíz de planta aromática que se ha estudiado durante siglos debido a sus propiedades benéficas y curativas. Foto: Magnific.

El jengibre es una planta proveniente de Asia. Pertenece a la familia Zingiberaceae, y está estrechamente relacionada con la cúrcuma, el cardamomo y el galanal.

El rizoma, parte subterránea del tallo, es la parte que se suele usar como especia. A menudo, se le llama raíz de jengibre o, simplemente, jengibre.

BENEFICIOS

Algunos de los beneficios del jengibre que pueden ayudar a mejorar nuestra salud son:

1. Náuseas. Puede ayudar a aliviar las náuseas y los vómitos en personas que se someten a ciertos tipos de cirugías y quimioterapias. Sin embargo, puede ser más eficaz contra las náuseas relacionadas con el embarazo.

2. Digestivo. Es altamente recomendable para aquellas personas que padecen problemas digestivos como gastritis, flatulencias o diarrea, entre otros.

3. Acelera el metabolismo. El jengibre también ayuda a acelerar el metabolismo, de manera que es un complemento ideal si necesitamos perder peso.

4. Combate las migrañas. Estudios científicos han demostrado que el jengibre bloquea los efectos de la prostaglandina, sustancia causante de la inflamación de los vasos sanguíneos del cerebro que provoca las migrañas.

5. Disminuye problemas musculares. Es un alimento recomendable para quienes practican deporte de manera constante. Ayuda a relajar los músculos después de someterlos a mucha presión.

6. Puede ayudar a bajar el colesterol. Hay algunas pruebas, tanto en humanos como en animales, de que el jengibre puede conducir a reducciones significativas en los niveles de colesterol LDL (malo), colesterol total y de triglicéridos en la sangre.

7. Calma los dolores menstruales. Para aquellas mujeres que sufren de dolores en los ovarios, es muy importante tomar jengibre líquido, es el único remedio natural que no presenta efectos secundarios significativos.

8. Refuerza las defensas. El jengibre tiene muchos beneficios para el sistema inmunológico, así que ayuda a hacer que resfriados y gripes agudas se desarrollen.

9. Tratamiento dermatológico. La raíz del jengibre puede aplicarse directamente sobre la piel, y combate efectivamente heridas leves y quemaduras si se ha padecido una insolación.

10. Puede reducir los niveles de azúcar. Se ha demostrado que el jengibre reduce los niveles de azúcar en la sangre y mejora varios factores de riesgo de enfermedades cardíacas en personas con diabetes tipo 2.

Salud. El jengibre, conocido también como kion o quion, es una raíz de planta aromática que se ha estudiado durante siglos debido a sus propiedades benéficas y curativas. Foto: Magnific.

11. Previene el cáncer de colon. Las propiedades de los gingeroles son beneficiosos para prevenir el cáncer de colon. Sus efectos parecen inhibir el crecimiento de las células cancerígenas en esta zona.

12. Puede ayudar con la osteoartritis. Algunos estudios muestran que el jengibre es eficaz para reducir los síntomas de la osteoartritis, especialmente la osteoartritis de rodilla. Esta condición implica la degeneración de las articulaciones en el cuerpo.

13. Evita la congestión. Combate de manera eficaz la congestión y los malestares de una persona constipada. Lo recomendable es tomar infusiones de jengibre.

14 Puede mejorar la función cerebral. Estudios en animales sugieren que el jengibre puede proteger contra el daño cerebral relacionado con la edad. También puede ayudar a mejorar la función cerebral en mujeres de mediana edad.

15. Antiestrés. Gracias a las propiedades que contiene en cineol, el jengibre ayuda a rebajar los niveles de ansiedad, regula los estados de estrés en temporadas que se sufren altibajos y le procura sensación de calma al cuerpo.

LAS CLAVES

• El jengibre tiene una larga historia de uso en diversas formas de medicina tradicional y alternativa. Se ha utilizado para ayudar a la digestión, reducir la náusea y ayudar a combatir la gripe y el resfriado común, por nombrar algunos de sus propósitos.

• La fragancia única y el sabor del jengibre provienen de sus aceites naturales, el más importante de los cuales es el gingerol (responsable de gran parte de las propiedades medicinales del jengibre).

• El gingerol tiene poderosos efectos antiinflamatorios y antioxidantes, y puede ayudar a reducir el estrés oxidativo, que es el resultado de tener una cantidad excesiva de radicales libres en el cuerpo.

• El jengibre se puede usar fresco, seco, en polvo o como aceite o jugo. Es un ingrediente muy común en las recetas. A veces, se agrega jengibre a ciertos alimentos procesados e incluso a algunos cosméticos.

FUENTE: PSICOLOGÍA Y MENTE, HEALTHLINE Y TUA SAÚDE.