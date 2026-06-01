La noche no necesita disfraces: el giro de Pond’s frente al exceso del skincare viral

En tiempos donde el autocuidado se convirtió en espectáculo, las rutinas de belleza nocturnas dejaron de ser un espacio íntimo para transformarse en performance digital. Basta con abrir cualquier red social para encontrar personas que se van a dormir envueltas en cintas adhesivas, con parches bajo los ojos, capas de crema y mascarillas interminables. Dormir ya no es descansar: es contenido.

Las tendencias como #morningshed o #sleepmaxxing ilustran bien el fenómeno. Mientras más rara se vea la rutina, más gente la guarda. Mientras más capas tenga, más efectiva parece. Y mientras más irreconocible luce alguien antes de dormir, más creemos que un milagro ocurrirá al despertar. El mensaje implícito es absurdo: “Entre más fea te ves al dormir, más bella vas a despertar”.

El problema es que, en algún punto, dejamos de cuidar la piel para empezar a trabajar para la rutina. Más tiempo, más pasos, más esfuerzo. Maximizar el ritual, pero no el resultado. La piel, sin embargo, no necesita exceso: necesita ciencia.

La respuesta de Pond’s

En ese contexto, Pond’s decidió desenmascarar la noche. Con el lanzamiento de sus nuevas rutinas de noche —Age Miracle y Bright Miracle— la marca propone un giro: que la rutina trabaje por ti y no al revés. Los protagonistas son dos sérums diseñados para actuar mientras duermes: el anti-edad Age Miracle y el anti-manchas Bright Miracle. Según la compañía, los resultados empiezan a notarse a partir de la tercera noche.

La campaña se apoyó en un recurso tan propio de internet como las teorías sobre desconocidos. Dos mujeres aparecieron en redes ocultas bajo rutinas virales, y la conversación explotó: ¿quiénes eran las enmascaradas? Pero la verdadera revelación no fue su identidad, sino el mensaje: la noche no necesita excesos ni capas infinitas, necesita decisiones inteligentes respaldadas por ciencia.

Más allá del marketing

El gesto de Pond’s conecta con una inquietud creciente: ¿cuándo el autocuidado se convirtió en otro turno de trabajo? La campaña pone sobre la mesa la fatiga que generan las rutinas interminables y la presión estética amplificada por las redes. Al final, la propuesta es clara: simplificar, confiar en fórmulas efectivas y devolverle a la noche su sentido original —descansar.