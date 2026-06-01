El ‘CrossFit’ sigue conquistando a quienes buscan una transformación real

Si hay una disciplina que levanta pasiones y genera dudas … es el CrossFit. Entender qué es esta disciplina es es esencial para aprovechar al máximo este tipo de entrenamiento. Foto: Magnific.

Si hay una disciplina que levanta pasiones y genera dudas … es el CrossFit.

Para algunos, es la mejor forma de ponerse en forma y superarse día a día. Para otros, es una actividad muy exigente y con alto riesgo de lesiones. Y hay quienes no comprenden la diferencia entre CrossFit y entrenamiento funcional.

Saber qué es el CrossFit es esencial para aprovechar al máximo este tipo de entrenamiento.

¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE?

1. El CrossFit es un sistema funcional que combina ejercicios de fuerza, resistencia, velocidad y coordinación en rutinas de alta intensidad.

2. No se centra en un solo tipo de ejercicio; mezcla levantamiento de pesas, ejercicios cardiovasculares y movimientos gimnásticos que se realizan en circuitos llamados Workout of the Day (WOD), o Entrenamiento del Día.

3. En cada sesión de entrenamiento se utilizan diferentes tipos de rutinas que cambian todos los días, lo cual lo vuelve más entretenido y evita la monotonía.

4. No se enfoca únicamente en el físico, sino que también promueve la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo.

5. Trabaja todo el cuerpo usando una metodología que adapta tus movimientos a tu rendimiento personal. No necesitas ser atleta para empezar, pero sí es importante tener la guía adecuada.

Ejercicio. Si hay una disciplina que levanta pasiones y genera dudas … es el CrossFit. Entender qué es esta disciplina es es esencial para aprovechar al máximo este tipo de entrenamiento. Foto: Magnific.

BENEFICIOS

Los beneficios del CrossFit van mucho más allá de ganar músculo, quemar muchas calorías y perder grasa:

1. Mejora la resistencia cardiovascular y respiratoria. Al incluir ejercicios aeróbicos como correr, remar o saltar la cuerda, el sistema circulatorio y respiratorio se fortalecen.

2. Aumenta la fuerza y la masa muscular. Con el uso de pesas, barras y ejercicios de peso corporal, se desarrolla la fuerza funcional y se tonifican los músculos.

3. Quema calorías y grasa. Gracias a la alta intensidad de los programas diarios, el CrossFit genera un efecto de exceso de consumo de oxígeno post-ejercicio. Piensa en ello como un efecto “postcombustión” en el que quemas muchas más calorías y grasa de lo normal incluso después de haber terminado el entrenamiento.

4. Trabaja todo el cuerpo. Los ejercicios que más se practican en CrossFit son los multiarticulares. Es decir, los que no aíslan músculos específicos, sino que trabajan varios grupos musculares al mismo tiempo, mejorando la funcionalidad general del cuerpo.

5. Incrementa la flexibilidad y la movilidad articular. Al realizar movimientos como sentadillas profundas, levantamientos o saltos, se trabaja activamente la movilidad del cuerpo.

6. Desarrolla resistencia a la fatiga muscular. Al trabajar a nivel muscular de forma repetida y con descansos breves o nulos, logra que los músculos se acostumbren a trabajos de alta intensidad mantenidos en el tiempo.

7. Aumenta la motivación. La comunidad de CrossFitters, también conocidos como CrossFiteros, es famosa por su cultura de apoyo: entrenar con otras personas, competir y superar desafíos juntos hace que la motivación se dispare.

8. Mejora la mentalidad. El CrossFit no sólo fortalece el cuerpo, sino que también hace lo mismo con la mente. Superar entrenamientos exigentes y superar tus marcas semana tras semana mejora la confianza en uno mismo y la capacidad de afrontar retos.

Ejercicio. Si hay una disciplina que levanta pasiones y genera dudas … es el CrossFit. Entender qué es esta disciplina es es esencial para aprovechar al máximo este tipo de entrenamiento. Foto: Magnific.

LAS CLAVES

• Si ya te convenciste de que este entrenamiento es para ti, lo primero es saber que no necesitas ser experto ni tener un cuerpo atlético para empezar.

• Muchas personas creen que el CrossFit es sólo para quienes ya están en forma, pero en realidad es adaptable a cualquier nivel.

• Lo importante es tener una mentalidad abierta, aprender los movimientos correctos y tener la disposición de mejorar poco a poco.

• Antes de iniciar, lo mejor es buscar un centro certificado y hablar con los entrenadores o coaches para que te orienten.

EQUIPAMIENTO ESENCIAL

Contar con el equipo adecuado puede hacer una gran diferencia en tu rendimiento y comodidad. Aquí te va lo que sí o sí deberías tener:

• Ropa deportiva adecuada

• Cinturones de levantamiento

• Rodilleras y muñequeras

• Calzado deportivo de buen soporte lateral, tracción y estabilidad

• Guantes de entrenamiento o grips

• Botellas térmicas o shaker

• Mochila deportivas

• Tapetes o mats antideslizantes

• Cronómetro o smartwatch deportivo

FUENTE: PSICOLOGÍA Y MENTE, COPPEL Y ESHI.