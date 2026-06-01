Chequia celebra 20 años en América Latina con una invitación a descubrir sus regiones

La historia entre la República Checa y América Latina ha tomado dos décadas en madurar. Al cumplirse 20 años de la apertura de su representación oficial en la región, la Oficina de Turismo de Chequia celebra no solo el pasado, sino el inicio de una nueva etapa: mostrar que más allá de la majestuosa Praga existe un país de regiones vibrantes, con identidad propia y resonancias culturales inesperadas.

“Celebrar 20 años en esta región es reconocer que hemos dejado de ser visitantes para convertirnos en amigos”, afirma Petr Lutter, director de la Oficina de Turismo de República Checa para Latinoamérica. “Hoy, nuestra misión es invitar a los viajeros de América Latina a encontrar en nuestras regiones ese espejo cultural de historias compartidas”.

El rigor del detalle: un destino para cada identidad

La estrategia checa propone una curaduría de experiencias que conectan con la memoria y sensibilidad de cada país latinoamericano:

México : Brno ofrece vida nocturna y coctelería de clase mundial, mientras la cripta del Monasterio de los Capuchinos dialoga con las momias de Guanajuato. Kutná Hora y su Osario de Sedlec refuerzan esa visión artística sobre la vida y la muerte.

: Brno ofrece vida nocturna y coctelería de clase mundial, mientras la cripta del Monasterio de los Capuchinos dialoga con las momias de Guanajuato. Kutná Hora y su Osario de Sedlec refuerzan esa visión artística sobre la vida y la muerte. Argentina : Moravia se convierte en un viaje genealógico, con tradiciones vivas en Vlčnov y el Museo al Aire Libre de Rožnov pod Radhoštěm.

: Moravia se convierte en un viaje genealógico, con tradiciones vivas en Vlčnov y el Museo al Aire Libre de Rožnov pod Radhoštěm. Brasil : Trebon recuerda al abuelo de Juscelino Kubitschek, fundador de Brasilia, mientras Zlín refleja la innovación industrial de la familia Baťa. El recorrido se completa con la cerveza original en Pilsen.

: Trebon recuerda al abuelo de Juscelino Kubitschek, fundador de Brasilia, mientras Zlín refleja la innovación industrial de la familia Baťa. El recorrido se completa con la cerveza original en Pilsen. Colombia : Olomouc, con su columna de la Santísima Trinidad, es epicentro espiritual. Las rutas ciclistas como Praga–Karlštejn invitan a los colombianos a conquistar Europa sobre dos ruedas.

: Olomouc, con su columna de la Santísima Trinidad, es epicentro espiritual. Las rutas ciclistas como Praga–Karlštejn invitan a los colombianos a conquistar Europa sobre dos ruedas. Perú : El Triángulo de Spas (Karlovy Vary, Mariánské Lázně y Františkovy Lázně) conecta con Cajamarca. El licor Becherovka dialoga con la nobleza del Pisco.

: El Triángulo de Spas (Karlovy Vary, Mariánské Lázně y Františkovy Lázně) conecta con Cajamarca. El licor Becherovka dialoga con la nobleza del Pisco. Chile: El Parque Nacional de la Suiza Bohemia ofrece paisajes familiares a los Andes, mientras Moravia del Sur abre sus viñedos para un intercambio vitivinícola.

Hacia una nueva década

La campaña Feel Free marca el inicio de una estrategia enfocada en sostenibilidad, digitalización y autenticidad. Tras 20 años de presencia en América Latina, Chequia invita ahora a construir juntos los recuerdos de las próximas décadas. Porque, como señala su Oficina de Turismo, esta historia apenas comienza.