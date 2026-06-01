Cerámicas rotas renacen gracias a una colaboración entre una artista y las abejas

La artista canadiense Ava Roth deja que las abejas construyan panales que rellenan las grietas y las partes faltantes de piezas de cerámica rotas. Foto: cortesía.

La artista canadiense Ava Roth desarrolló una serie de obras cerámicas que reinterpreta el kintsugi, la tradición japonesa que consiste en reparar piezas rotas resaltando sus fracturas.

En lugar de utilizar oro o laca para unir los fragmentos, Roth invita a las abejas a participar en el proceso creativo, permitiéndoles construir panales que rellenan las grietas y las partes faltantes de cada objeto.

Para su serie Kintsu-Bee, Roth prepara cuidadosamente tazas, platos y recipientes rotos antes de colocarlos en entornos donde las abejas puedan intervenir.

Los insectos construyen estructuras de panal que conectan las piezas fragmentadas, creando formas orgánicas imposibles de replicar manualmente.

Arte. La artista canadiense Ava Roth deja que las abejas construyan panales que rellenan las grietas y las partes faltantes de piezas de cerámica rotas. Foto: cortesía.

REPARACIÓN Y RESILIENCIA

Aunque la artista establece el diseño inicial, el resultado final depende en gran medida de la actividad de las abejas, convirtiendo cada obra en una colaboración única entre el ser humano y la naturaleza.

“Siempre nos aseguramos de que las colmenas que utilizamos para este proyecto tengan una colonia fuerte, con mucho panal y néctar de más, más allá de lo que necesitan para su propio consumo”, señala la artista canadiense Ava Roth.

Más allá de su atractivo visual, estas esculturas exploran conceptos como la sanación, la transformación y la convivencia con el entorno natural. Las obras demuestran que aquello que ha sido dañado puede adquirir un nuevo significado y una nueva belleza.

Al mismo tiempo, resaltan la importancia ecológica de las abejas y muestran cómo la naturaleza puede desempeñar un papel activo en la creación artística.

Arte. La artista canadiense Ava Roth deja que las abejas construyan panales que rellenan las grietas y las partes faltantes de piezas de cerámica rotas. Foto: cortesía.

EL PANAL DE ABEJAS

Un panal de abejas es una estructura construida por las abejas utilizando cera que ellas mismas producen. Está formado por cientos o miles de celdas hexagonales unidas entre sí, una forma que permite aprovechar al máximo el espacio y los materiales disponibles.

Estas celdas sirven para almacenar miel, polen y néctar, además de funcionar como refugio para las larvas y pupas durante las distintas etapas de desarrollo de la colonia.

Más allá de su función práctica, el panal es considerado una de las obras de ingeniería natural más eficientes del mundo. Su diseño hexagonal proporciona una gran resistencia con un uso mínimo de cera, lo que ayuda a las abejas a conservar energía y recursos.

Dentro del panal se desarrolla gran parte de la vida de la colonia, desde la crianza de nuevas abejas hasta el almacenamiento de los alimentos que les permiten sobrevivir durante épocas de escasez.

Aquí puedes ver más obras de la artista.