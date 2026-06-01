Cejas y pestañas: mucho más que un detalle estético

Aunque suelen asociarse con la belleza y la expresión facial, las cejas y las pestañas cumplen funciones para proteger los ojos, filtrar partículas e incluso reforzar la comunicación humana. Foto: Magnific.

A medida que los humanos han ido evolucionando, nuestro vello corporal y facial y nuestro cabello han ido disminuyendo con el tiempo.

Sin embargo, las cejas y las pestañas siguen siendo partes esenciales de nuestras facciones.

FUNCIONES PRINCIPALES

1. HIDRATACIÓN Y AISLAMIENTO

La protección de nuestros ojos es una de las funciones fundamentales que realizan nuestras cejas y pestañas.

• A menudo nuestros ojos están expuestos a la entrada de partículas desconocidas y estas intervienen como barrera natural y como prevención a esas posibles entradas de elementos externos como arena, polvo o pequeños insectos que podrían dañar nuestra zona ocular.

• Las pestañas a su vez se comportan como un verdadero mecanismo natural de defensa impidiendo la entrada de estas partículas a los ojos y que nos causen irritación o lesiones.

• Las pestañas actúan como sensores cuando hay objetos muy cerca del ojo (como insectos) y activan un parpadeo reflejo y protector.

2. REGULACIÓN DE LA LUZ

Las pestañas, y en menor grado las cejas, ejercen un papel esencial en la regulación de la luz que entra directamente a nuestros ojos.

• Facilitan la reducción de deslumbramientos al comportarse como una especie de visera así como ayudan a dirigir también la luz lejos de nuestros ojos.

• Todo este proceso ayuda a una mejora de nuestra visión ya que evita que la luz entre en exceso y permite la adaptación de los ojos a los distintos grados de iluminación en el ambiente.

3. COMUNICACIÓN NO VERBAL

Las cejas también forman parte fundamental en lo que se refiere a nuestras expresiones faciales más comúnmente conocidas como comunicaciones no verbales.

• Todos los músculos faciales relacionados con las cejas nos permiten reflejar una gran cantidad diferente de expresiones emocionales y de estados de ánimo.

• Expresiones tan habituales como fruncir el ceño que indica preocupación, expresar sorpresa arqueando las cejas … y hasta ciertas zonas de la cara donde tenemos vello ejercen un papel esencial en la manera en cómo nos comunicamos y relacionamos con los demás.

4. PROTECCIÓN OCULAR

Una de las funciones más importantes de las pestañas es la que va asociada a nuestra salud ocular. Las cejas, por su parte, pueden alejar líquidos no deseados.

• Las pestañas no sólo contribuyen a conservar la humedad alrededor de nuestros ojos para disminuir la evaporación de las lágrimas, sino que también intervienen como barrera y así aislar los ojos del viento y otras inclemencias del tiempo colaborando en el mantenimiento adecuado y saludable de nuestra zona ocular.

• Estudios indican que las pestañas actúan como filtros para el aire y reducen la evaporación de las lágrimas en hasta un 50 %, lo que ayuda a mantener los ojos lubricados.

• El vello curvo situado sobre nuestros ojos canaliza cualquier líquido no deseado (como el sudor o la lluvia) y lo aleja de los ojos para mantener la visión despejada. La forma y la dirección del vello facilitan la canalización hacia los lados de dichos líquidos.

5. FUNCIÓN ESTÉTICA Y DE AUTOESTIMA

Y es verdad que las cejas y las pestañas también pueden desempeñar un papel estético importante, aunque eso depende de cada persona.

• Algo tan simple como la forma y densidad de las cejas puede reflejar una impresión sustancial en general en la apariencia facial.

• Y hay quienes optan por lograr pestañas largas y espesas, lo cual puede tener una repercusión en su autoestima y en su confianza.

Salud. Aunque suelen asociarse con la belleza y la expresión facial, las cejas y las pestañas cumplen funciones para proteger los ojos, filtrar partículas e incluso reforzar la comunicación humana. Foto: Magnific.

LAS CLAVES

• Existen causas biológicas y funcionales por las que tenemos vello sobre nuestros ojos y a su alrededor.

• Las cejas y las pestañas no son solamente un complemento de belleza, sus funciones y el cómo se encuentran diseñadas están profundamente vinculadas con la salud ocular.

• Desde ejercer funciones protectoras contra partículas dañinas hasta regular la luz que entra a nuestros ojos, las cejas y las pestañas cumplen ciertas tareas fundamentales en nuestro día a día.

• El tinte de pestañas y cejas o la aplicación de extensiones son prácticas cada vez más comunes, pero pueden resultar peligrosas, ya que en algunos pocos casos se han descrito efectos secundarios no deseados e irreversibles.

• Algunas enfermedades autoinmunes y desequilibrios hormonales como la alopecia, el hipotiroidismo y el lupus pueden provocar pérdida de vello en las cejas.

FUENTES: CLÍNICA OFTALMOLÓGICA CORO, INSTITUT CATALA DE RETINA Y ACADEMIA AMERICANA DE OFTALMOLOGÍA.