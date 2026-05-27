Picnics, yoga y sesiones de fotos: así se transforman los helipuertos en Bogotá

Durante años, los helipuertos estuvieron reservados únicamente para operaciones aéreas y acceso restringido. Sin embargo, esa percepción está cambiando rápidamente en diferentes ciudades del mundo y Bogotá no es la excepción. Hoy, estos espacios comienzan a posicionarse como uno de los escenarios más exclusivos y aspiracionales para vivir experiencias urbanas fuera de lo convencional.

La tendencia responde a una nueva forma de consumir experiencias: encuentros personalizados, visualmente impactantes y altamente compartibles en redes sociales. Las vistas panorámicas, la sensación de exclusividad y el componente estético han convertido a los espacios en altura en protagonistas de eventos lifestyle, celebraciones privadas y activaciones de marca.

En Colombia, el auge del contenido digital, las experiencias inmersivas y los eventos personalizados ha impulsado la búsqueda de lugares poco convencionales para realizar reuniones privadas, shootings de moda, sesiones wellness y lanzamientos de productos. En ese contexto, los helipuertos comienzan a ganar protagonismo como escenarios versátiles para conectar lujo, ciudad y entretenimiento.

Uno de los espacios que empieza a destacarse en esta tendencia es el helipuerto de Grand Hyatt Bogotá, un lugar que ahora puede transformarse en escenario para distintos tipos de experiencias urbanas y eventos especiales en la capital.

Picnics privados y celebraciones con vista panorámica

Las experiencias íntimas y personalizadas siguen consolidándose como una de las principales tendencias en entretenimiento y lifestyle. Picnics premium, aniversarios, cumpleaños, propuestas de matrimonio y cenas privadas en espacios elevados se han convertido en algunos de los formatos más buscados por quienes desean celebrar de una manera diferente.

Los helipuertos ofrecen privacidad, vistas privilegiadas de la ciudad y un ambiente exclusivo que transforma cualquier ocasión en una experiencia memorable.

Helipuertos: el escenario ideal para fotografía y creación de contenido

La estética cinematográfica y la vista urbana convierten a los helipuertos en escenarios ideales para la creación de contenido digital. Por esta razón, cada vez son más utilizados para sesiones de fotografía, campañas de moda, videoclips, contenido para redes sociales y shootings de pareja.

En una época donde la imagen y la experiencia visual tienen un peso clave en plataformas digitales, estos espacios ofrecen un diferencial difícil de replicar en otros escenarios tradicionales.

Eventos wellness y fitness llegan a las alturas

La tendencia wellness también encontró espacio en los escenarios elevados. Actividades como yoga, pilates, cycling y entrenamientos funcionales al aire libre comienzan a posicionarse como experiencias diferenciales para quienes buscan bienestar físico y conexión emocional en un entorno distinto.

Las experiencias fitness en alturas combinan exclusividad, aire libre y una perspectiva única de la ciudad, convirtiéndose en un nuevo atractivo para marcas y organizadores de eventos.

Activaciones de marca y eventos lifestyle en Bogotá

Las marcas también están apostando por lugares que generen impacto visual y conversación digital. Los helipuertos permiten desarrollar experiencias inmersivas, lanzamientos de producto, activaciones privadas y eventos corporativos con un fuerte componente aspiracional.

La moda y el lujo se han sumado a esta tendencia mediante desfiles, editoriales y encuentros exclusivos que aprovechan el atractivo visual de los rooftops y espacios elevados.