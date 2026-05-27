Peso integrado vs. peso libre, ¿qué es mejor?

Ya sea que optes por peso integrado o por peso libre en el gimnasio, ambas opciones tienen cosas a favor y en contra, y lo mejor para ti dependerá de tu situación y de tus objetivos. Foto: Magnific.

Independientemente del método de ejercicio que elijas, levantar peso te ayuda a fortalecerte.

Desarrollar músculo mediante el entrenamiento de resistencia ayuda a aumentar la masa muscular, la fuerza corporal, la resistencia y la condición cardiovascular.

CUATRO BENEFICIOS DEL PESO INTEGRADO

1. Te permiten mantener una posición estable. Si eres principiante en el entrenamiento de fuerza o estás probando un ejercicio por primera vez, usar un aparato puede ser lo mejor para empezar. Estarás en una posición fija con una trayectoria de movimiento establecida. Tendrás más estabilidad mientras recorres la trayectoria marcada.

2. El uso del tiempo es más eficiente. Compara la diferencia de tiempo entre preparar una sentadilla en una máquina Smith pesada o una sentadilla con una barra de pesas pesada en un rack de sentadillas. Te tomará mucho más tiempo preparar y armar una barra de pesas, recalibrarla, guardarla, etc. Con una máquina de peso integrado, sólo tienes que ajustar una palanca para aumentar o reducir el peso.

Ejercicio. Ya sea que optes por peso integrado o por peso libre en el gimnasio, ambas opciones tienen cosas a favor y en contra, y lo mejor para ti dependerá de tu situación y de tus objetivos. Foto: Magnific.

3. Pueden reducir el riesgo de lesión. Los aparatos usan una trayectoria de movimiento fija que puede favorecer una buena postura y, a su vez, reducir las posibilidades de sufrir una lesión. Si intentas hacer levantamientos laterales de peso libre con mancuernas que sean demasiado pesadas, el resto de tu cuerpo intentará compensar el movimiento para completar el recorrido, lo que puede causar una lesión.

4. Usar aparatos puede ser mejor para los principiantes. En las máquinas de peso integrado, los ejercicios se pueden aprender fácilmente gracias a la trayectoria de movimiento fija y la posición estabilizada. Esto reduce el espacio para el error, lo cual puede aumentar la confianza de los novatos en el entrenamiento de resistencia.

CUATRO BENEFICIOS DEL PESO LIBRE

1. Las pesas ofrecen más versatilidad. Con unas mancuernas existen varios ejercicios de peso libre que puedes hacer: peso muerto, press de banco, sentadillas, press por encima de la cabeza, abdominales con peso, etc. Incluso puedes hacerlos todos con el mismo peso libre.

2. Es posible que se sienta menos intimidante. Un aparato podría parecer complejo para algunas personas. Con el peso libre puedes tomar un par de mancuernas y realizar todo un entrenamiento de resistencia corporal sin tener que cambiarte de lugar, cambiar las pesas o esperar a que se libere un aparato.

Ejercicio. Ya sea que optes por peso integrado o por peso libre en el gimnasio, ambas opciones tienen cosas a favor y en contra, y lo mejor para ti dependerá de tu situación y de tus objetivos. Foto: Magnific.

3. Ofrece una activación muscular máxima. Cuando usas aparatos, el músculo objetivo se aísla. Por ejemplo, si haces un press por encima de la cabeza en un aparato, aíslas los hombros porque el plano de movimiento está controlado y tu cuerpo establece. En la mayoría de los casos, involucrar más músculos para estabilizar un movimiento aporta más beneficios para el desarrollo de la fuerza corporal.

4. Un patrón de movimiento natural. Los ejercicios de aislamiento de las máquinas de peso integral pueden generar lesiones, ya que promueven un patrón de movimiento que no es natural. Por ejemplo: ¿con qué frecuencia en la vida real haces un curl femoral acostado? Es más probable que el peso libre te ayude a seguir un patrón de movimiento natural, o una amplitud de movimiento realista, y replique los movimientos de la vida real.

LAS CLAVES

• Entre las ventajas del peso integrado podemos destacar que brindan una posición más estable, pueden causar menos lesiones, pueden aislar músculos específicos, ofrecen una trayectoria de movimiento fija para evitar la mala postura, son eficientes en cuanto a tiempo y fáciles de recalibrar y son fáciles de usar

• Entre las desventajas del peso integrado podemos destacar que las máquinas crean patrones de movimiento que no son naturales para algunos de los ejercicios de aislamiento, no siempre responden para diferentes tipos de cuerpo, son menos versátiles, pueden causar un desbalance muscular, generan una frecuencia cardíaca más baja que el peso libre y es posible que no ofrezcan el peso suficiente para los levantadores de pesas avanzados.

Ejercicio. Ya sea que optes por peso integrado o por peso libre en el gimnasio, ambas opciones tienen cosas a favor y en contra, y lo mejor para ti dependerá de tu situación y de tus objetivos. Foto: Magnific.

• Entre las ventajas del peso libre podemos destacar que brinda una posición menos estable que permite mejorar la función de estabilidad, involucra a más grupos musculares en cada ejercicio, sigue patrones de movimiento naturales, ofrece versatilidad, genera una frecuencia cardíaca normalmente más alta porque se activan más músculos y se puede practicar en casa.

• Entre las desventajas del peso libre: puede causar una mayor tasa de lesiones; ofrece menos tiempo bajo tensión ya que, en algunos levantamientos, estás trabajando con la gravedad; es más probable que surja una mala postura; puede requerir un observador; recalibrar el peso toma tiempo; y a los principiantes les es más difícil de aprender

FUENTES: NIKE, ZONE SPORTS Y POWER EXPLOSIVE.