Bogotá Fashion Week día 3: Toscano y CuldeBAL

Por: David Felipe España

Toscano para Kosta Azul: el cimiento, el puente y la ruptura

Hablar de tres generaciones es hacer referencia a una línea sucesoria directa que abarca tres niveles de vida y experiencia. En el ámbito social, esta continuidad se evidencia en el arraigo, la identidad, el conocimiento transmitido de padres a hijos y proyectándose hacia una tercera generación; construyendo historia a través del tiempo y cada una inyectándole su propio interés y percepción sin desligarse de la idea original.

Es bajo esta premisa de legado que la firma colombiana Kosta Azul, con más de seis décadas presentes en el territorio nacional, perfeccionando el arte de la sastrería, presenta la colección “RECAP”, creada junto a Toscano, la marca homónima de Franklin Ramos. La inspiración surge directamente del vestir masculino, reinterpretando el ADN de la marca para deconstruir sus códigos tradicionales.

El objetivo es desarmar las estructuras clásicas y volverlas a armar bajo el filtro de la vida moderna, transformándolas en una propuesta contemporánea donde coexisten la limpieza lineal y la fluidez en su construcción artesanal.

Actualmente, la marca ofrece siluetas slim y custom, líneas casuales y propuestas urbanas que acompañan al hombre contemporáneo desde la oficina hasta los entornos de descanso. Al introducir elementos como el denim premium y el dril dentro de una colección de corte sastre, la colaboración logra romper con la formalidad tradicional, a través de texturas urbanas.

Este resultado responde a una comprensión profunda del hombre actual, un individuo que busca elegancia, pero exige comodidad, con piezas funcionales y con carácter que transicionan sin esfuerzo del día a la noche, del hombre que quiere reinventarse y romper paradigmas.

De esta manera, la colección se compone de prendas de siluetas sumamente cuidadas con estructuras limpias, mediante gabardinas y abrigos que aportan caída y movimiento por su estructura.

La oportunidad de expandir su lenguaje creativo y potenciar el diseño masculino hecho en Colombia llega para Franklin Ramos y Toscano a través de este proyecto. Al mismo tiempo, para Kosta Azul. Esta alianza se consolida como un paso contundente en su evolución y relevo generacional, en un momento donde su liderazgo actual fusiona armónicamente la experiencia de la segunda generación con la visión fresca de la tercera.

Con el propósito de impulsar la industria local, la colección “RECAP” estará disponible tanto en canales virtuales como en tiendas físicas seleccionadas de Kosta Azul. El concepto de “recapitular” se proyecta bajo la premisa de conectar generaciones a través del diseño, uniendo visiones en una propuesta evolutiva y comercialmente consciente que transforma la percepción tradicional del traje formal para convertirlo en un verdadero vehículo de estilo, sofisticación y autoexpresión de imagen personal, siempre en aras de empoderar al hombre de hoy que se proyecta y trasciende.

LA REVOLUCIÓN VISUAL DE CULDEBAL: ENTRE BAÑOS, PAISAJES Y CICATRICES

Al priorizar la imaginación por encima de la simple utilidad práctica, cada prenda logra convertirse en un fragmento portátil de memoria, conciencia y contracultura urbana. El verdadero vértice surrealista de esta entrega habita, precisamente, en esa reconfiguración e inversión sistemática del entorno cotidiano, transformando lo ordinario en un manifiesto estético que se lleva sobre la piel.

La firma colombiana CUL de BAL despliega su colección VOL. 7 en una propuesta que redefine la vulnerabilidad humana para consagrarla como una dimensión de autenticidad y liberación absoluta. Desmarcándose de cualquier solemnidad dramática, la marca abraza la irreverencia, la transgresión y el toque surrealista como sus pilares rectores.

Su manifiesto conceptual aspira a edificar auténticos refugios estéticos donde los individuos logran aceptarse, gozar de su identidad y exhibirse genuinamente, sin necesidad de solicitar aprobación. Esta puesta en escena dota de un nuevo significado a instantes y atmósferas capturados por el lente fotográfico; es un escenario donde el arte transmuta en moda y las imágenes cargadas de emotividad se materializan en prendas tangibles.

El verdadero vértice surrealista de esta entrega habita en la deconstrucción e inversión sistemática del entorno cotidiano. Al subvertir la lógica textil tradicional y despojar al vestuario de su rol meramente funcional, la indumentaria se transforma en un manifiesto de lo imprevisto y lo insólito. El concepto altera la realidad visible al capturar elementos íntimos, orgánicos o habitualmente velados, tales como reflejos del agua y paisajes, para elevarlos al estatus de obra artística.

Así, el diseño opera bajo la naturaleza indómita de un sueño, introduciendo asimetrías radicales que deforman las líneas tradicionales para develar una verdad emocional latente, al final, para irradiar los pasajes más profundos del inconsciente.