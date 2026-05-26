Cómo construir una alimentación saludable sin dietas extremas ni restricciones

Mantener una alimentación balanceada se ha convertido en uno de los principales retos para millones de personas. Entre jornadas laborales extensas, poco tiempo para cocinar y la cantidad de información sobre nutrición que circula en redes sociales, muchas veces parece difícil encontrar hábitos sostenibles para cuidar la salud.

Sin embargo, especialistas en nutrición coinciden en que comer mejor no depende de restricciones extremas ni de cambios radicales, sino de decisiones cotidianas que puedan mantenerse en el tiempo. Priorizar alimentos nutritivos, mantener horarios de comida y entender las necesidades del cuerpo en cada etapa de la vida son algunas de las claves para fortalecer el bienestar.

En ese contexto, Alpina y el Centro Latinoamericano de Nutrición compartieron tres recomendaciones prácticas para construir una alimentación equilibrada desde hábitos sencillos y adaptables a la rutina diaria.

1. Priorizar alimentos que fortalezcan huesos y músculos

Durante años, la conversación sobre nutrición estuvo enfocada principalmente en el calcio y la salud ósea. Sin embargo, hoy se reconoce que huesos y músculos funcionan como un sistema conectado que resulta esencial para mantener la movilidad, la estabilidad y la calidad de vida.

Esta recomendación cobra especial importancia en las mujeres, especialmente durante la transición menopáusica y el envejecimiento, etapas en las que el cuerpo pierde masa muscular y densidad ósea de manera natural.

Nutrientes como la proteína, el calcio y la vitamina D cumplen un papel clave para ayudar a mantener la fuerza y el funcionamiento del sistema musculoesquelético.

“Hoy sabemos que la salud ósea no depende únicamente de los huesos. El músculo también cumple un papel fundamental en la estabilidad, el movimiento y la autonomía. Por eso, la alimentación y la actividad física son claves para cuidar ambos sistemas de forma conjunta”, explicó Cristina Posada.

Los especialistas recomiendan incluir alimentos como leche, yogurt y queso dentro de una alimentación equilibrada, además de complementar estos hábitos con actividad física regular, especialmente ejercicios de fuerza.

2. Adaptar la alimentación a las necesidades de cada etapa de la vida

Las necesidades nutricionales cambian con el paso de los años. Factores como la edad, los cambios hormonales, el embarazo o el envejecimiento hacen que algunos nutrientes cobren mayor relevancia en determinados momentos.

Durante el embarazo, por ejemplo, aumentan los requerimientos de proteína, hierro, calcio y ácido fólico. Asimismo, tanto hombres como mujeres pueden experimentar cambios en la masa muscular y la composición corporal a medida que envejecen.

De acuerdo con el CELAN, el objetivo no debería centrarse en soluciones rápidas, sino en construir una alimentación variada y sostenible que aporte los nutrientes necesarios para acompañar estos cambios del cuerpo.

Además, organismos internacionales como UNICEF advierten que cerca del 70 % de las mujeres y adolescentes en el mundo presentan deficiencias de vitaminas y nutrientes esenciales en alguna etapa de sus vidas, lo que ha impulsado una mayor conversación sobre hábitos de alimentación saludables y sostenibles.

3. Cuidar la salud digestiva desde hábitos cotidianos

La salud digestiva y la microbiota intestinal han ganado protagonismo en las conversaciones sobre bienestar durante los últimos años. La microbiota está compuesta por millones de microorganismos que viven en el sistema digestivo y participan en procesos relacionados con la digestión y el sistema inmune.

Aunque aún existen investigaciones en desarrollo sobre este tema, los expertos coinciden en que los hábitos alimenticios influyen directamente en el equilibrio de la microbiota.

Por ello, recomiendan mantener una dieta variada, incluir alimentos ricos en fibra y consumir productos fermentados que contribuyan al bienestar digestivo.

Alimentación balanceada: pequeños cambios que generan bienestar

Más allá de las tendencias y las dietas restrictivas, el verdadero reto sigue siendo encontrar una forma de alimentarse que sea práctica, equilibrada y compatible con la vida diaria.

Especialistas insisten en que construir hábitos saludables es un proceso gradual. Pequeñas decisiones como priorizar alimentos nutritivos, cuidar la salud digestiva y adaptar la alimentación a las necesidades del cuerpo pueden convertirse en herramientas clave para fortalecer el bienestar y mejorar la calidad de vida a largo plazo.