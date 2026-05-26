Cáncer en Colombia: expertos alertan que el diagnóstico de una madre podría revelar riesgos ocultos en toda la familia

Cena de la Liga de Lucha contra el Cáncer en Bogotá.

En el marco del Mes de la Madre, especialistas en salud encendieron las alertas sobre una conversación que muchas familias colombianas aún evitan: qué ocurre cuando a una madre le diagnostican cáncer y cómo ese momento puede convertirse en una oportunidad para prevenir la enfermedad en otros integrantes del núcleo familiar.

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La advertencia surge en medio del creciente impacto que tiene el cáncer en Colombia. Según cifras de la Cuenta de Alto Costo, actualmente el país registra más de 650.000 casos prevalentes, cerca de 62.000 nuevos diagnósticos cada año y más de 34.000 muertes anuales relacionadas con esta enfermedad.

Casos de cáncer en Colombia superan los 650.000 y expertos piden actuar tras el diagnóstico de una madre

Además, el informe señala que más del 93 % de los nuevos casos corresponden a cánceres invasivos, lo que refleja la importancia de fortalecer el diagnóstico temprano, el acceso a tratamientos y las estrategias de prevención.

Para expertos en genética y oncología, el diagnóstico de una madre no solo representa el inicio de un proceso médico y emocional complejo, sino también una señal de alerta para analizar posibles factores hereditarios que podrían afectar a otros familiares.

Así lo explicó Andrés Felipe Aristizábal, Ph.D. en genética y director de Investigaciones y Enlace Médico de la Fundación para la Investigación Clínica y Molecular Aplicada del Cáncer (FICMAC).

“Cuando una mujer es diagnosticada con cáncer, especialmente de mama, ovario o colon, es fundamental preguntarse si existe un componente genético. Identificarlo permite anticiparse a la enfermedad en hijos, hermanos y otros familiares, e incluso tomar decisiones que salvan vidas”, afirmó el especialista.

Aunque no todos los tipos de cáncer son hereditarios, estudios internacionales señalan que entre el 5 % y el 10 % de los casos están relacionados con mutaciones genéticas que pueden transmitirse de generación en generación.

Estas alteraciones aumentan considerablemente el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer a lo largo de la vida, razón por la cual la información genética dejó de verse únicamente como un asunto individual y hoy es considerada una herramienta clave para la prevención familiar.

Según Aristizábal, uno de los principales retos es que muchas familias desconocen los pasos que pueden seguir después de recibir un diagnóstico de cáncer.

Entre las principales recomendaciones de los expertos se encuentran la realización de pruebas genéticas, el inicio de programas de vigilancia médica temprana y el acceso a tratamientos basados en medicina de precisión.

“Hoy sabemos que dos pacientes con el mismo tipo de cáncer pueden responder de manera completamente distinta al tratamiento. La diferencia está en el ADN del tumor”, explicó el experto de FICMAC.

En este escenario, la inteligencia artificial comenzó a jugar un papel cada vez más importante en la lucha contra el cáncer.

De acuerdo con especialistas en oncología, las nuevas herramientas de IA permiten analizar grandes volúmenes de información clínica y genética, identificar patrones de riesgo y facilitar decisiones médicas más rápidas y precisas.

Actualmente, estas tecnologías ayudan en procesos como la interpretación de pruebas genéticas, la detección de mutaciones y la selección de terapias dirigidas para cada paciente.

“La inteligencia artificial está transformando la manera en que entendemos el cáncer. Nos permite integrar información compleja y tomar decisiones más acertadas en menos tiempo, lo que se traduce en mejores resultados para los pacientes”, agregó Aristizábal.

La Fundación FICMAC aprovechó el Mes de la Madre para hacer un llamado a las familias colombianas a hablar abiertamente sobre antecedentes médicos y a entender que conocer la historia clínica familiar puede convertirse en una herramienta de prevención.

Los expertos insistieron en que, aunque el cáncer no siempre puede evitarse, sí existen mayores posibilidades de anticiparlo, detectarlo oportunamente y tratarlo de forma más efectiva cuando se identifican factores de riesgo hereditarios.

“El mejor regalo para mamá también puede ser para toda la familia: informarse, preguntar y actuar a tiempo. La genética y la tecnología hoy nos dan una oportunidad real de adelantarnos a la enfermedad”, concluyó el especialista.

La advertencia cobra relevancia en momentos en que Colombia enfrenta un aumento sostenido en los casos de cáncer y en los que las estrategias de prevención y detección temprana comienzan a ser consideradas fundamentales para reducir el impacto de una de las enfermedades que más vidas cobra cada año en el país.