Cebolla: pequeña en calorías, grande en beneficios

Es un auténtico tesoro nutritivo y un imprescindible de nuestra gastronomía, y entre sus capas esconde numerosas propiedades nutritivas y medicinales.

La cebolla –Allium cepa– contiene fibras, quercetina y antocianinas, nutrientes y compuestos bioactivos con propiedades prebióticas, antiinflamatorias, hipoglucemiantes y antioxidantes.

Es un auténtico tesoro nutritivo y un imprescindible de nuestra gastronomía, y entre sus capas esconde numerosas propiedades nutritivas y medicinales.

BENEFICIOS

Entre los principales beneficios de la cebolla para la salud destacan los siguientes:

1. Reduce el colesterol malo y los triglicéridos. Gracias a las saponinas, compuestos con acción antioxidante, la cebolla disminuye los niveles de colesterol malo (LDL) en la sangre. Al reducir la absorción del colesterol en el intestino y aumentar su excreción en las heces, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas como la aterosclerosis y el infarto.

2. Mantiene la salud intestinal. Mejora la salud del intestino gracias a la inulina, un tipo de fibra prebiótica que alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino, manteniendo una flora intestinal equilibrada, mejorando la digestión y evitando el crecimiento de bacterias dañinas. Las fibras de la cebolla también ayudan a prevenir el estreñimiento.

3. Previene la presión arterial alta. La cebolla contiene aliína y antioxidantes que favorecen la relajación de los vasos sanguíneos, mejorando la circulación sanguínea y ayudando a prevenir la hipertensión.

4. Reduce el riesgo de cáncer. Los antioxidantes presentes en la cebolla, como la quercetina, luteína y zeaxantina, combaten el estrés oxidativo e inhiben el crecimiento de células tumorales, disminuyendo el riesgo de desarrollar cáncer.

5. Regula el sistema inmunológico. Por su contenido de vitamina C y compuestos bioactivos, la cebolla fortalece el sistema inmunológico, combatiendo virus, bacterias y hongos que podrían causar infecciones e inflamaciones. Las fibras prebióticas de la cebolla favorecen las bacterias intestinales beneficiosas, reforzando el sistema inmune.

6. Previene el envejecimiento prematuro. Gracias a las antocianinas, antioxidantes presentes en la cebolla, este vegetal protege la piel contra los daños causados por los radicales libres, ayudando a prevenir el envejecimiento prematuro.

7. Ayuda a regular el azúcar en sangre. Las fibras de la cebolla ralentizan la absorción de los carbohidratos de los alimentos, ayudando a regular los niveles de azúcar en la sangre. Así mismo, la quercetina y los compuestos sulfurados con propiedades hipoglucemiantes ayudan a controlar la glucosa y a reducir el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes.

8. Alivia gripes y resfriados. Consumida en forma de tés o jarabes, la cebolla alivia los síntomas de gripes, resfriados y bronquitis gracias a su acción expectorante y antiséptica, que disminuye las secreciones, mejora la tos y elimina el moco.

Gastronomía. La cebolla es un auténtico tesoro nutritivo y un imprescindible de nuestra gastronomía, y entre sus capas esconde numerosas propiedades nutritivas y medicinales. Foto: Magnific.

LAS CLAVES

• Es un alimento muy antiguo, Originario de Asia Central, y entre sus capas esconde numerosas propiedades nutritivas y medicinales,

• Existen varios tipos de cebolla, como la blanca, la morada y la amarilla, que se diferencian principalmente en el tipo de antioxidantes que poseen.

• La cebolla puede consumirse cruda o cocida, y utilizarse en la preparación de ensaladas, conservas, tés, sopas y guisados, entre otros alimentos.

DATO

El valor nutricional de la cebolla por cada 100 gramos es el siguiente:

• Calorías: 38 kcal

• Fibra: 1,6 g

• Proteínas: 1,2 g

• Grasas: 0,25 g

• Hidratos de carbono: 8.6 g

Es rica en minerales y oligoelementos (calcio, magnesio, cloro, cobalto, cobre, hierro, fósforo, yodo, níquel, potasio, silicio, cinc, azufre y bromo); y también en vitaminas (A, B, C y E).

¿POR QUÉ NOS HACE LLORAR?

Al cortar una cebolla se liberan diferentes sustancias químicas como enzimas y aminoácidos sulfóxidos (compuestos con azufre) de este vegetal. A medida que cortamos la cebolla, el gas se evapora y llega hasta nuestros ojos.

La combinación de este gas con el agua de las lágrimas, irrita los ojos. Existen varios trucos para evitar que se irriten los ojos al cortar cebollas:

• Usar gafas que protejan los ojos

• Cortar la cebolla bajo agua fría para que al liberarse los compuestos volátiles sulfurados reaccionen con el agua y no con las lágrimas.

• Congelar la cebolla antes de cortarla para ralentizar el proceso de formación de compuestos volátiles sulfurados.

• Hacer los cortes de la cebolla en el menor tiempo posible para que las emisiones de gas sean de menor duración y dañen menos los ojos

FUENTES: TUA SAÚDE, LA VANGUARDIA Y OFTALMÓLOGO VIGO.