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Luz y Luzía presenta “El Sonido de Nosotros”, un proyecto musical para niños y padres

El proyecto, producido en Cali, amplía el universo educativo de la marca y consolida la música como una herramienta para acompañar la crianza en familia.

Luz Ortiz
Luz Ortiz
Por Redacción Publimetro

La música infantil en Colombia suma una nueva propuesta con sentido educativo y emocional. El proyecto colombiano Luz y Luzía presentó su primer EP, El Sonido de Nosotros, una producción que busca conectar a niños y adultos a través de canciones que promueven el diálogo, las emociones y los valores familiares.

Creado por la autora y conferencista colombiana Luz Ortiz, este lanzamiento representa un nuevo paso en la evolución de un universo que ya incluye libros, podcast, talleres y experiencias educativas enfocadas en la infancia y la crianza consciente.

“El Sonido de Nosotros”: música para aprender y sentir en familia

El EP propone una experiencia distinta dentro de la música infantil, apostándole a contenidos que no solo entretienen, sino que también invitan a reflexionar y conversar en casa. Las canciones están inspiradas en las primeras temporadas del podcast de Luz y Luzía y abordan temas como los valores humanos, la conciencia ambiental y el reconocimiento de las emociones.

Entre los sencillos destacados se encuentran:

  • Los valores son poderes
  • Explora como gota de agua
  • Galaxia de emociones

Cada tema fue concebido como una experiencia narrativa que combina aprendizaje, sensibilidad y entretenimiento, con el propósito de acompañar el crecimiento emocional de los niños junto a sus familias.

Un proyecto musical hecho en Cali con identidad local

Las letras del EP fueron escritas por Luz Ortiz, mientras que la composición y arreglos estuvieron a cargo del productor colombiano Carlos Montoya. La producción musical se realizó en Cali con músicos egresados de la Universidad del Valle, consolidando una propuesta sonora con raíces locales y proyección internacional.

Con este lanzamiento, Luz y Luzía fortalece su apuesta por integrar la música como una herramienta pedagógica y emocional dentro de los procesos de crianza y educación infantil.

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