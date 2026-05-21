Luz y Luzía presenta “El Sonido de Nosotros”, un proyecto musical para niños y padres

La música infantil en Colombia suma una nueva propuesta con sentido educativo y emocional. El proyecto colombiano Luz y Luzía presentó su primer EP, El Sonido de Nosotros, una producción que busca conectar a niños y adultos a través de canciones que promueven el diálogo, las emociones y los valores familiares.

Creado por la autora y conferencista colombiana Luz Ortiz, este lanzamiento representa un nuevo paso en la evolución de un universo que ya incluye libros, podcast, talleres y experiencias educativas enfocadas en la infancia y la crianza consciente.

“El Sonido de Nosotros”: música para aprender y sentir en familia

El EP propone una experiencia distinta dentro de la música infantil, apostándole a contenidos que no solo entretienen, sino que también invitan a reflexionar y conversar en casa. Las canciones están inspiradas en las primeras temporadas del podcast de Luz y Luzía y abordan temas como los valores humanos, la conciencia ambiental y el reconocimiento de las emociones.

Entre los sencillos destacados se encuentran:

Los valores son poderes

Explora como gota de agua

Galaxia de emociones

Cada tema fue concebido como una experiencia narrativa que combina aprendizaje, sensibilidad y entretenimiento, con el propósito de acompañar el crecimiento emocional de los niños junto a sus familias.

Un proyecto musical hecho en Cali con identidad local

Las letras del EP fueron escritas por Luz Ortiz, mientras que la composición y arreglos estuvieron a cargo del productor colombiano Carlos Montoya. La producción musical se realizó en Cali con músicos egresados de la Universidad del Valle, consolidando una propuesta sonora con raíces locales y proyección internacional.

Con este lanzamiento, Luz y Luzía fortalece su apuesta por integrar la música como una herramienta pedagógica y emocional dentro de los procesos de crianza y educación infantil.