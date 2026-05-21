“Entre Amigas”: la experiencia de bienestar femenino que invita a pausar la rutina en Bogotá

En medio de agendas saturadas, notificaciones constantes y jornadas que parecen no tener pausa, muchas mujeres viven con la sensación de estar “corriendo” desde que inicia el día. Responder mensajes mientras se desayuna, revisar pendientes antes de salir de casa o terminar la noche con la mente aún en modo productividad se ha convertido en parte de la rutina diaria.

Bajo ese contexto nace “Entre Amigas”, una experiencia creada por la salvadoreña Anny Letona, que llegará a Bogotá el próximo 23 de mayo de 2026 con una propuesta centrada en el bienestar emocional, la pausa consciente y la conexión entre mujeres.

El encuentro se realizará en el hotel JW Marriott Bogotá, y busca ofrecer un espacio íntimo donde el ritmo cotidiano se desacelera para dar paso a la respiración, la calma y la reconexión personal.

Una pausa consciente en medio del ritmo acelerado

Más que una experiencia con promesas de transformación inmediata, “Entre Amigas” plantea algo más simple y profundo: detenerse unas horas para volver a habitar el presente.

La jornada, diseñada para desarrollarse entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., integra prácticas de respiración consciente, meditación, movimiento suave y conversaciones guiadas en un ambiente pensado para la tranquilidad y la cercanía.

La propuesta no se enfoca en la exigencia ni en la productividad del bienestar, sino en crear un entorno donde cada participante pueda bajar el ritmo sin presión, permitiendo que el descanso emocional sea parte central de la experiencia.

Conexión femenina y bienestar emocional

A lo largo del encuentro, las asistentes atraviesan diferentes momentos diseñados para facilitar la presencia y la conexión personal. Desde el aterrizaje inicial tras semanas de rutina intensa, hasta espacios de conversación espontánea y ejercicios de movimiento consciente, cada etapa busca reconectar cuerpo y mente.

El enfoque principal es la construcción de un espacio seguro donde las mujeres puedan compartir, escuchar y respirar sin la presión de cumplir objetivos externos. En este sentido, la experiencia se desarrolla de manera orgánica, respetando el ritmo individual de cada participante.

Al final de la jornada, una de las sensaciones más comunes suele ser la misma: haber encontrado un espacio real para bajar el ruido mental y reconectar con lo esencial.

Una experiencia acompañada de bienestar y detalles conscientes

Además de las actividades centrales, el evento contará con stands y obsequios de marcas aliadas que se suman al enfoque de bienestar femenino.

Cada participante recibirá un kit de bienvenida diseñado para acompañar la experiencia antes, durante y después del encuentro. Este incluye tote bag de tela, libreta de notas, bolígrafo ecológico, botella de agua en acero, yoga mat, toalla de mano y antifaz de meditación, elementos pensados para prolongar la sensación de calma más allá del evento.