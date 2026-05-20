Nueva iniciativa busca fortalecer la educación en moda y emprendimiento en Colombia

La industria de la moda en Latinoamérica sigue creciendo, pero también enfrenta uno de sus mayores desafíos: convertir el talento creativo en negocios sostenibles. Frente a este panorama, Fashion Ecommerce anunció el lanzamiento de una nueva plataforma educativa especializada en moda y retail que busca impactar a más de 50.000 personas en la región.

La iniciativa se presenta como la primera academia latinoamericana enfocada en enseñar toda la cadena de valor de la industria de la moda, desde la creación de producto hasta el posicionamiento y escalamiento de marcas. El proyecto estará basado en clases magistrales lideradas por empresarios y referentes reconocidos del sector.

Lorenzo Hernández abrirá la primera clase magistral de la academia

El primer programa de formación será lanzado en junio de 2026 y estará encabezado por Lorenzo Hernández, director creativo de Mario Hernández.

La clase magistral llevará por nombre “De Producto a Marca: La metodología de Mario Hernández” y compartirá, por primera vez, el modelo estratégico detrás de una de las marcas más icónicas del país. El contenido estará basado en más de diez años de experiencia en la construcción, posicionamiento y crecimiento de la firma.

Según explicó David Rojas, el objetivo de la academia es acercar conocimiento práctico y aplicado a una nueva generación de emprendedores interesados en crear negocios rentables dentro del ecosistema moda y retail.

“La industria necesita menos teoría y más conocimiento práctico de quienes ya han construido marcas exitosas. Queremos democratizar ese aprendizaje y mostrarles a miles de personas que sí es posible crear un negocio de moda rentable desde Latinoamérica”, aseguró Rojas.

Moda en Colombia: más profesionales, pero pocos negocios sostenibles

De acuerdo con cifras de ProColombia, en Colombia se gradúan más de 50.000 profesionales de moda cada década. Sin embargo, gran parte de ellos no logra transformar ese conocimiento en empresas sostenibles o marcas consolidadas dentro de la industria.

Precisamente, la nueva academia busca cerrar esa brecha mediante programas enfocados en herramientas reales de negocio, desarrollo de producto, estrategias comerciales y posicionamiento de marca.

La primera clase magistral estará dividida en siete módulos especializados que abordarán temas clave para la creación y crecimiento de marcas de retail y moda.

Entre los contenidos se destacan:

Construcción de oportunidades de mercado.

Definición de público objetivo.

Creación de propuestas de valor.

Desarrollo de conceptos de marca.

Diseño del ciclo de producto.

Estrategias comerciales y de ventas.

Estructuración de negocios escalables.

Además, los participantes recibirán seis entregables prácticos que podrán aplicar directamente en sus emprendimientos y proyectos personales.

Al finalizar el programa, los estudiantes obtendrán una certificación firmada por Lorenzo Hernández y David Rojas.



