El emprendimiento colombiano apuesta por experiencias inmersivas y espacios culturales en 2026

Después de consolidarse durante nueve ediciones como una de las plataformas más importantes para el emprendimiento local en Colombia, VASSAR Festival de Creadores anunció una transformación que marca un nuevo capítulo en su historia. En 2026, la marca evoluciona y presenta oficialmente “Festival de Creadores”, una apuesta cultural y experiencial que integrará diseño, gastronomía, música, emprendimiento y creatividad en un mismo espacio.

La décima edición del festival se llevará a cabo del 1 al 5 de julio en el Parque El Country, en Bogotá, y promete una experiencia completamente renovada para asistentes y emprendedores.

Ir más allá del emprendimiento

Con esta evolución, el festival dejará de enfocarse únicamente en la exhibición de marcas y productos para centrarse también en las historias, procesos e inspiraciones detrás de cada creación.

La nueva narrativa de la marca estará acompañada por la campaña conceptual “HECHO POR”, una iniciativa que busca destacar el origen humano de cada emprendimiento y reconocer las motivaciones que impulsan a los creadores a desarrollar sus proyectos.

Según explicó María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de VASSAR, esta transformación surge tras analizar el impacto que ha tenido la plataforma durante casi una década.

“Cumplir diez ediciones nos llevó a mirar hacia atrás y entender todo lo que VASSAR ha construido, pero también a preguntarnos qué queríamos ser hacia adelante. Así nace Festival de Creadores: una evolución que mantiene nuestra esencia de impulsar el talento local, pero amplía la conversación hacia las historias, los procesos y las razones que hacen posible cada creación”, afirmó la directiva.

Así será la experiencia Festival de Creadores 2026

La edición 2026 traerá cambios importantes en su diseño y experiencia para el público. Entre las principales novedades se encuentra un nuevo layout en pabellones y zonas verdes, pensado para generar recorridos más inmersivos y dinámicos.

Uno de los espacios más llamativos será el escenario 360 ubicado en la zona verde, concebido como el corazón del festival y un punto de encuentro para conciertos, entretenimiento y activaciones en vivo.

Además, dentro de los pabellones habrá nuevos espacios experienciales como:

Librerías.

Cafés.

Talleres interactivos.

Activaciones creativas.

La propuesta busca convertir cada recorrido en una experiencia de descubrimiento y conexión con las marcas y sus creadores.