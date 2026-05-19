True y Camilo Álvarez: sportswear y nuevas construcciones a través de lo digital

True debutó en Bogotá Fashion Week mostrando la evolución de su propuesta. Y el diseñador paisa Camilo Álvarez volvió, entendiendo la diversión del lenguaje digital como complemento a la seriedad de sus estructuras.

TRUE: blokecore en el estilo de juego

La fusión de la estética futbolística con el estilo urbano cobra fuerza en un año marcado por la fiebre del mundial, donde la brecha entre el estilo informal y lo nostálgico se materializa en una interpretación elevada del blokecore.

La firma de streetwear paisa TRUE presenta en el Bogotá Fashion Week una colección contemporánea denominada “THE TRUE SPIRIT”. Así, bajo la dirección

creativa de Daniela Valencia, esta entrega se inspira en la energía del juego que trasciende fronteras para convertirse en un canal de comunicación global.

En este nuevo capítulo, los clásicos de la marca como los jerseys, el denim y las camisetas gráficas se transforman a través de siluetas de tendencia urbana. La paleta cromática transita entre verdes profundos y tonos oscuros y sombríos,encontrando un equilibrio que irrumpe con la calidez y la pureza del blanco.

De este modo, la propuesta de TRUE para esta temporada no es solo una colección de ropa; es el traslado perfecto del concepto del estadio a la pasarela. Inspirándose en el blokecore, la marca resalta el papel del deporte como conector cultural con su audiencia, no para hablar de competencia, sino de identidad, al integrar el espíritu deportivo en prendas de uso cotidiano.

Bajo el modelo “See now, buy now”, esta colección salió a la venta de inmediato tras su presentación en Bogotá, sincronizándose con el ritmo del consumidor actual que busca una gratificación instantánea luego del impacto emocional del desfile.

Camilo Álvarez: un regreso en el punto de equilibrio

El cuerpo humano es dinámico, no estático, un diálogo constante entre anatomía y movimiento que entrelaza flexibilidad y sentimiento. Bajo esta premisa, las prendas no se quedan fijas, sino que, por el contrario, se adaptan por completo al lenguajecorporal.

De esta manera, y en un gran regreso, el diseñador Camilo Álvarez presentó su colección “MIÉRCOLES 10 A.M.”, con un enfoque que trasciende la estética del denimwear para convertirse en una solución de vida donde prima la funcionalidad y diversión (se nota cómo Álvarez ha integrado su permanencia en TikTok en el concepto del desfile).

Igualmente, la practicidad se evidencia al permitir que cada pieza se gradúe para adaptarse no solo a diferentes cuerpos, sino también a diversos estados de ánimo, permitiéndonos representar múltiples roles en el día a día. De este modo, el concepto te permite decidir qué faceta de tu identidad quieres mostrar al mundo y qué deseas transmitir, comunicando quiénes somos sinpronunciar palabra.

Ciertamente, el estilo se erige como tu propio refugio ante el entorno.

Así, “MIÉRCOLES 10 A.M.” funciona como un puente o punto de convergencia que empodera la cultura denim, dotándola de un sello propio que trasciende y contribuye a minimizar el problema global de la huella de carbono mediante cortes sin desperdicio. La colección es un ejercicio puro de ingeniería textil y sostenibilidad, donde el patronaje arquitectónico se encuentra con el expresionismo abstracto.

De este modo, bajo una filosofía de economía circular e innovación, las prendas confeccionadas en fibras como cáñamo y algodón regenerativo han sido diseñadas para evolucionar con el usuario a través de ajustes que abarcan hasta cinco tallas en denim natural.

Igualmente, con una paleta cromática que viaja de los neutros profundos a destellos de lavanda y amarillo. Álvarez transforma la mezclilla cotidiana en lienzos habitables de arte y conciencia, materializados en obras de manufactura única entre jeans de tiro bajo, faldas midi voluminosas y ponchos.

A través del uso de un patronaje inteligente para resolver problemas reales sin

distinción de género, es la luz de la media mañana la que revela las texturas y losdetalles de las cosas simples. En definitiva, una propuesta de vestuario adaptable, y en constante transformación.

SAAG: identidad contemporánea en clave oriental

La industria de la moda subsiste en un ciclo de continua mutación, reutiliza su propia historia, la procesa y la hace resurgir como una creación totalmente novedosa.

En este estado de metamorfosis, cierra una idea para permitir que nazca otra totalmente distinta.

La propuesta creativa que presenta SAÁG, “Punto Aparte”, es una declaración de intenciones bajo la dirección de Santiago Cortés. A través de una estética depurada y siluetas deconstruidas (y ensambles que recuerdan muchísimo a Yohji Yamamoto y su permanencia) , la colección explora y propone una pausa simbólica mediante estructuras precisas, otorgando absoluto protagonismo al movimientocomo expresión de fluidez y libertad.

SAÁG utiliza la moda como un lenguaje visual para reflexionar sobre la identidad contemporánea. Se consolida, así como una de las voces más coherentes del diseño independiente latinoamericano, elevando el acto de vestir a una expresión de conciencia y rigor estructural mediante volúmenes contenidos que implican un control absoluto sobre el comportamiento de la tela.

La propuesta inmersa en la colección desafía lo convencional a través de la deconstrucción; y el equilibrio entre volúmenes y esa influencia oriental que encuentra su propio sello. De esta manera, su espíritu se materializa en volúmenes audaces, capaces de transformar cada diseño en una escultura en movimiento.

Así se muestra un balance perfecto entre la prenda y quien la habita, pues están pensadas para destacar mediante una elevada complejidad técnica que genera un poderoso impacto visual.