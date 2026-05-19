La Petite Mort - Sixxta: la resistencia y la memoria como universo creativo

Por: Julio Madariaga

Cuando el trabajo es riguroso y la capacidad de contar historias trasciende colección tras colección, es momento de hablar de dos marcas colombianas que debutaron hace varios años y que hoy demuestran por qué son líderes en la nueva generación del diseño colombiano.

Sixxta y La Petite Mort abrieron la jornada de pasarelas de Bogotá Fashion Week con dos historias distintas, pero unidas alrededor de un elemento común: la experiencia. Por un lado, Sixxta viajando por primera vez al mar; por el otro, La Petite construyendo un techo a través de los saberes del pueblo. Ambas reunidas en un mismo espacio: ese momento o lugar que alguna vez habitamos y en el que fuimos felices.

La Petite Mort: la casa como punto de partida

Después de la primera y la segunda parte de Alirio, el reto de la marca paisa era seguir elevando su relato a través del vestuario. Una tarea lograda en menos de un año, reflejada en una sastrería precisa y en siluetas fuertes y estructuradas.

Entre las paredes de las casas colombianas se encuentran una y mil técnicas de elaboración, y eso fue precisamente lo llevado a la pasarela: flecos que simulan las casas de palma, estampados de tejas y texturas del barro secado bajo el imponente sol latinoamericano. Todo bajo una paleta de color digna de un pueblo colombiano, de tardes de mecedora y calles de piedra.

Techo no solo habla de vestuario; es una conversación entre la cotidianidad, la dignidad, la resistencia y el poder de decir: de aquí vengo.

Sixxta: crear a través de los recuerdos

El viaje, una propuesta que básicamente resume el sentir de las primeras experiencias, como conocer el mar.

La marca santandereana parte de esos momentos que uno va atesorando dentro de esa misma experiencia: cuando vamos por el camino, cuando algo capta nuestra atención a través de la ventana, lo que iba sonando en la radio y, después, llegar a ese punto de asombro y al sentimiento abrumador que puede llegar a causar el mar.

Y es de ese mismo mar, y de ese viaje atravesado por el anhelo de experimentar, de donde sale a flote la capacidad de crear esta colección: una propuesta que camina por los colores sin temor, muy Sixxta, muy Mayra Jacinta, su fundadora; que sigue siendo fiel a su ADN y que continúa creando y soñando la moda a través de esos momentos que hacen parte de nuestra memoria.