El enemigo silencioso que crece en Colombia: más de 6 millones viven con hipertensión sin saberlo

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, especialistas de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo alertaron sobre el aumento de la hipertensión arterial en Colombia y el mundo, así como su estrecha relación con enfermedades como la obesidad, la diabetes y otros trastornos cardiometabólicos.

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Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, durante 2024 cerca de 1.400 millones de adultos entre los 30 y 79 años vivieron con hipertensión a nivel global. En Colombia, los datos preliminares de la Cuenta de Alto Costo reportaron 6.077.364 casos de hipertensión arterial con corte al 31 de diciembre de 2024.

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Además, durante el último año fueron diagnosticadas 214.659 personas con esta enfermedad, considerada una de las principales causas de muerte prematura en el mundo.

La doctora Katherine Restrepo, endocrinóloga y expresidenta de la Asociación Colombiana de Endocrinología, explicó que uno de los principales problemas sigue siendo el subdiagnóstico.

“La principal preocupación es que estamos viendo un aumento dramático de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con el exceso de peso, la diabetes y las alteraciones metabólicas. El problema es que muchas personas no saben que son hipertensas y por eso no reciben tratamiento. La única manera de diagnosticar la hipertensión es tomándose la presión arterial”, señaló la especialista.

La OMS estimó que cerca de 600 millones de adultos con hipertensión desconocían que padecían esta enfermedad. Aunque más de 630 millones recibían tratamiento, solo 320 millones mantenían controlada la afección.

Los especialistas explicaron que la hipertensión arterial no se presenta de manera aislada, sino que forma parte de un conjunto de enfermedades cardiometabólicas relacionadas con la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes.

“Un paciente con obesidad tiene una alta probabilidad de desarrollar hipertensión y un paciente diabético también presenta un riesgo elevado. A su vez, una persona hipertensa puede tener entre dos y tres veces más probabilidades de desarrollar diabetes. Son enfermedades que se potencian mutuamente y aumentan el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedad renal”, agregó Katherine Restrepo.

Los expertos también manifestaron preocupación por el incremento de casos en personas jóvenes. Entre los factores de riesgo mencionaron el sedentarismo, las dietas con exceso de sodio y alimentos ultraprocesados, el tabaquismo, el sobrepeso y los trastornos del sueño.

Además, recordaron que la hipertensión continúa siendo considerada un “asesino silencioso”, ya que puede avanzar durante años sin síntomas evidentes.

“El organismo intenta adaptarse a cifras elevadas de presión arterial y mientras lo hace ya se están produciendo daños internos. Por eso no hay que esperar síntomas para consultar. La prevención depende de chequeos periódicos y de la toma rutinaria de la presión arterial”, indicó la endocrinóloga.

Los especialistas también alertaron sobre el riesgo de suspender los medicamentos cuando la presión arterial logra estabilizarse. Según explicaron, el control de la enfermedad suele depender del cumplimiento del tratamiento médico y de cambios permanentes en el estilo de vida.

“La hipertensión es una enfermedad crónica que requiere manejo a largo plazo. Los cambios en el estilo de vida son fundamentales, pero en muchos pacientes también es indispensable mantener el tratamiento farmacológico para evitar complicaciones cardiovasculares y daño en órganos”, explicó Restrepo.

Entre las recomendaciones entregadas por los médicos estuvieron mantener una alimentación equilibrada, reducir el consumo de sal, realizar actividad física, controlar el peso corporal, evitar el cigarrillo y asistir periódicamente a controles médicos.

Finalmente, los especialistas destacaron que en Colombia se registraron avances en el control del colesterol LDL en pacientes hipertensos, indicador que en los últimos años superó la meta del 50 %, ayudando a disminuir el riesgo cardiovascular y las complicaciones asociadas a esta enfermedad.