Camacol reconoció al embajador suizo Eric Mayoraz por impulsar la construcción sostenible colombiana

La Cámara Colombiana de la Construcción entregó el reconocimiento ‘Líder y Promotor Camacol Verde 2026’ a Eric Mayoraz, embajador de la Confederación Suiza en Colombia, por su papel en la promoción de iniciativas de construcción sostenible, sostenibilidad urbana y cooperación internacional entre ambos países.

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La distinción fue otorgada durante el Congreso Camacol Verde, realizado en Medellín, donde el gremio destacó los resultados alcanzados a través de la articulación entre Camacol y la Embajada de Suiza en temas relacionados con eficiencia energética, economía circular y desarrollo urbano sostenible.

Cooperación entre Suiza y Camacol impulsó viviendas sostenibles y economía circular en Colombia

Uno de los proyectos más destacados fue la creación de la Mesa de Construcción Sostenible Colombia–Suiza, una iniciativa que impulsó la incorporación de criterios de sostenibilidad en políticas públicas, además del desarrollo de herramientas técnicas y procesos de formación para el sector constructor.

De acuerdo con la información presentada durante el congreso, más de 500 actores de la cadena de valor de la construcción fueron capacitados en temas asociados con construcción sostenible, ahorro de agua, eficiencia energética y reducción de impactos ambientales.

Entre los principales avances se destacó la actualización de la Resolución 0194 de 2025, considerada actualmente como el principal marco regulatorio del país en materia de ahorro de agua y energía en edificaciones.

Este avance fue impulsado a través del proyecto VIS 4.0, un modelo orientado a promover viviendas sostenibles mediante estrategias para reducir el consumo energético y de agua, mejorar el confort térmico y disminuir la huella de carbono en diferentes tipos de vivienda y condiciones climáticas del país.

La alianza entre Camacol y la cooperación suiza también permitió el desarrollo de herramientas como SOSTENIDO, una plataforma enfocada en comparar materiales de construcción con atributos de sostenibilidad y brindar mayor transparencia en el mercado.

Asimismo, se fortaleció la implementación de Ruta Circular, una metodología diseñada para medir y gestionar el desempeño de las empresas constructoras en temas relacionados con economía circular y aprovechamiento eficiente de recursos.

Este modelo fue reconocido en el Foro Mundial de Economía Circular 2025 como una de las mejores prácticas para acelerar la transición del sector constructor hacia esquemas circulares y sostenibles.

Durante el evento, Camacol resaltó que el reconocimiento otorgado al embajador Eric Mayoraz reflejó el impacto que puede tener la cooperación internacional cuando se articula con el liderazgo gremial y empresarial.

Según el gremio, este trabajo conjunto permitió consolidar una agenda enfocada en convertir la sostenibilidad en un factor de competitividad para la industria de la construcción en Colombia.

Además de los avances en infraestructura y vivienda sostenible, la cooperación económica suiza impulsó proyectos relacionados con energía, agua, innovación financiera y competitividad empresarial.

Parte de estos programas fueron desarrollados con apoyo del programa Colombia + Competitiva, implementado por Swisscontact, aliado estratégico de la cooperación suiza en Colombia.

La Mesa de Construcción Sostenible Colombia–Suiza también promovió intercambios de conocimiento en temas de diseño urbano sostenible a través del Programa de Transformación Urbana (UTP), liderado junto a ETH Zürich y diferentes aliados nacionales.

En mayo, esta iniciativa realizó actividades en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Montería, Bogotá, Cali y Medellín, en el marco de la conmemoración de más de diez años de trabajo conjunto en Colombia.

Otro de los frentes destacados fue la expansión de los distritos energéticos en ciudades como Cartagena, Medellín, Montería y Villavicencio. Estos sistemas permitieron producir calor, agua caliente o aire acondicionado desde un solo punto y distribuirlo a edificios cercanos mediante redes subterráneas.

Según la información entregada por los organizadores, este modelo logró generar ahorros energéticos entre el 20 % y el 45 %, dependiendo del tipo de sistema implementado, además de reducir emisiones de CO₂.

El proyecto contó con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y respaldó el desarrollo de cerca de 20 estudios de factibilidad en distintas regiones del país.

La cooperación suiza también respaldó programas enfocados en fortalecer empresas de acueducto y alcantarillado mediante la iniciativa #AcciónSectorial, desarrollada junto al Banco Interamericano de Desarrollo.

Este proyecto permitió mejorar estándares de gobernanza, sostenibilidad y eficiencia operativa en diferentes entidades prestadoras de servicios públicos.

En paralelo, junto al Banco Mundial, se impulsó el programa Ciudata+, enfocado en modernizar la gestión catastral y tributaria en seis municipios colombianos con el objetivo de fortalecer la autonomía fiscal y optimizar la prestación de servicios públicos.

Otro de los logros destacados fue la modernización del sistema financiero colombiano mediante plataformas de transferencias inmediatas que alcanzaron más de 100 millones de transacciones durante su primer año de operación.

Finalmente, la cooperación liderada por Suiza fortaleció la relación con el sector privado a través de SwissCham Colombia, entidad que pasó de 70 a más de 110 empresas afiliadas en tres años.

Actualmente, Suiza se mantiene como uno de los principales inversionistas extranjeros en Colombia y sus empresas generan más de 25.000 empleos directos, consolidando su participación en proyectos relacionados con desarrollo sostenible, infraestructura y competitividad económica.