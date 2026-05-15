Verano 2026 en Kissimmee: parques temáticos, festivales y hoteles estrenan novedades

Kissimmee vuelve a posicionarse como uno de los destinos favoritos para las vacaciones familiares en Estados Unidos con una renovada oferta turística para el verano de 2026. La ciudad, ubicada a solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, anunció una agenda cargada de nuevas atracciones, festivales, espectáculos, experiencias gastronómicas y opciones de hospedaje pensadas para visitantes de todas las edades.

Walt Disney World Resort estrenará experiencias inmersivas en sus parques

Uno de los grandes protagonistas del verano será Walt Disney World Resort, que lanzará la temporada “Cool KIDS’ SUMMER” en sus cuatro parques temáticos con nuevas experiencias y encuentros interactivos.

En Magic Kingdom, los visitantes podrán disfrutar de “Jessie’s Roundup: A Rip-Roarin’ Revue!”, una celebración inspirada en Toy Story que se desarrollará entre el 26 de mayo y el 8 de septiembre.

Por su parte, Disney’s Hollywood Studios estrenará desde mayo la renovada atracción Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets, además de una nueva misión de Millennium Falcon: Smugglers Run protagonizada por Din Djarin y Grogu. También llegará Disney Jr. Mickey Mouse Clubhouse Live!, enfocada en el público infantil.

Mientras tanto, en EPCOT debutará GoofyCore, una experiencia interactiva liderada por Goofy, además de una nueva aventura de Soarin’ Across America.

En Disney’s Animal Kingdom, la experiencia Bluey’s Wild World permitirá a las familias interactuar con Bluey y Bingo mientras aprenden sobre animales australianos.

SeaWorld Orlando, LEGOLAND y Kennedy Space Center preparan novedades

SeaWorld Orlando iniciará su temporada de verano el 22 de mayo con el regreso de Electric Ocean: Summer Nights, Reimagined, acompañado de un nuevo espectáculo de drones y la transformación de Expedition Odyssey en Fire & Ice, una aventura inmersiva ambientada en el Ártico.

Además, Aquatica Orlando traerá nuevamente AquaGlow, una fiesta acuática nocturna disponible del 15 de mayo al 26 de septiembre, con luces neón, música y entretenimiento especial.

Otra de las celebraciones destacadas será Gatorpalooza Weekend en Gatorland, evento que tendrá música en vivo, actividades familiares y el popular Florida Man Challenge durante el 30 y 31 de mayo.

A partir de julio, Kennedy Space Center Visitor Complex realizará una programación especial para conmemorar el aniversario 250 de Estados Unidos, resaltando el legado de exploración espacial del país.

En el ámbito deportivo y familiar, LEGOLAND Florida Resort presentará la FIFA World Cup 2026™ Experience entre el 11 de junio y el 19 de julio. Los asistentes podrán conocer versiones LEGO de estrellas del fútbol internacional, diseñar uniformes y tomarse fotografías con el trofeo LEGO de la Copa Mundial.

Festivales, conciertos y experiencias sobre hielo en Kissimmee

Las actividades de verano también incluirán experiencias sobre el agua con los recorridos Sunset Cruises y Sunday Afternoon Cruises de Old Florida Riverboat sobre el lago Tohopekaliga, incluyendo celebraciones especiales para el 4 de julio con fuegos artificiales y parrilladas.

En The Ice Factory regresarán las populares noches temáticas como Foam Party on Ice y Back 2 School Glow Party, enfocadas en entretenimiento familiar.

Por otro lado, Dr. Phillips Center for the Performing Arts tendrá una programación destacada con eventos como Avatar in Concert, el musical Into the Woods, Derek Hough: Symphony of Dance – Encore y el regreso del exitoso musical Hamilton a Orlando.

Nuevos hoteles y experiencias de hospedaje

Entre las novedades hoteleras sobresale Gaylord Palms Resort & Convention Center, que realizará “Super Hero Summer featuring DC” del 22 de mayo al 7 de septiembre con actividades inspiradas en personajes de DC Comics.

También destaca Kompose Boutique Resort, recientemente inaugurado y enfocado en ofrecer una experiencia moderna con piscina, sauna, jacuzzi, minigolf, canchas deportivas y zonas fitness para toda la familia.

Kissimmee fortalece su oferta gastronómica

La oferta culinaria también se expande este verano con la llegada de Hamburger Mary’s Bar & Grille a Old Town Kissimmee, un restaurante y bar al aire libre que combinará gastronomía, entretenimiento y espectáculos en vivo.

Adicionalmente, Delta Hotels by Marriott Orlando Celebration mantendrá hasta septiembre de 2026 su promoción “Kids Eat Free”, permitiendo que hasta dos niños por habitación reciban comidas gratuitas en restaurantes seleccionados.

Finalmente, Susana’s Café lanzará un menú especial de bebidas para el verano con opciones como Lavender Latte, Coconut Cloud Matcha y Hibiscus Berry Lemonade.