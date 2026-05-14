Bogotá Fashion Week 2026: KrisMarce presenta el lujo artesanal del Pacífico colombiano

La moda colombiana sigue consolidándose como una plataforma de identidad, sostenibilidad y transformación social. En ese escenario, la marca KrisMarce se prepara para llegar a Bogotá Fashion Week 2026 con una propuesta que combina lujo contemporáneo, tradición artesanal y propósito social.

La firma, nacida en el corazón del Pacífico colombiano, participará en el espacio Wholesale de la feria, un escenario estratégico donde convergen compradores internacionales, aliados comerciales y actores clave de la industria de la moda interesados en propuestas auténticas, sostenibles y con impacto cultural.

KrisMarce apuesta por el lujo con propósito en Bogotá Fashion Week 2026

La presencia de KrisMarce en Bogotá Fashion Week representa un paso importante en la expansión de la marca hacia nuevos mercados y conexiones internacionales. Su propuesta busca demostrar que el lujo también puede construirse desde el territorio, la memoria y las tradiciones ancestrales.

Como parte central de su participación, la marca presentará un espacio inmersivo inspirado en su nueva colección “Cantos de la Marea”, una propuesta creativa que toma como referencia el ritmo del mar, la fuerza femenina, la memoria colectiva y las raíces culturales del Pacífico colombiano.

Las piezas de esta colección fueron elaboradas con materiales de alta calidad y técnicas artesanales que reflejan la riqueza cultural de la región. A través de cada diseño, la firma busca transmitir una narrativa ligada a la identidad y al valor de las comunidades que preservan estos saberes tradicionales.

Una marca inspirada en las raíces del Pacífico colombiano

KrisMarce fue fundada por Kristie como un homenaje a su territorio y a las comunidades que marcaron su historia personal. Lo que comenzó como un proyecto con impacto local se transformó en una plataforma de proyección global enfocada en el lujo consciente y la artesanía colombiana.

Cada pieza es diseñada y elaborada a mano en Colombia utilizando pieles nacionales, herrajes premium y acabados de alta calidad. La marca fusiona técnicas ancestrales con una estética contemporánea, creando bolsos y accesorios que buscan transmitir elegancia atemporal y conexión cultural.

Pacific Soul: la colección que rinde homenaje a los oficios ancestrales

La primera colección de la marca, llamada “Pacific Soul”, se inspira en los ríos ubicados al norte de Cali y al occidente de Medellín, así como en los oficios tradicionales de las comunidades dedicadas a la pesca y la navegación.

Modelos como Atrato, Tangui y Joya incorporan referencias a los nudos utilizados por los pescadores del Pacífico, mientras que el bolso “El Tutú” toma inspiración de la silueta de las canoas tradicionales de la región.

Otro de sus diseños emblemáticos es “Iro”, una pieza que homenajea los intensos paisajes verdes del Chocó, reconocido como uno de los territorios más biodiversos y lluviosos del planeta.

Moda consciente con impacto social

Más allá del diseño, KrisMarce mantiene una misión enfocada en el fortalecimiento de las comunidades del Pacífico colombiano. La marca trabaja en iniciativas orientadas al empoderamiento de mujeres artesanas, la preservación de técnicas tradicionales, el comercio justo y el apoyo a jóvenes de la región.

Con esta visión, la firma busca posicionarse no solo como una marca de lujo, sino como un movimiento que conecta herencia cultural, sostenibilidad y oportunidades reales para las comunidades.

Con su llegada a Bogotá Fashion Week 2026, KrisMarce reafirma que la moda también puede convertirse en una herramienta para contar historias, preservar tradiciones y proyectar el talento colombiano hacia el mundo.