Hombres que se maquillan en Colombia: la tendencia que rompe estereotipos y gana fuerza

Durante años, el maquillaje fue visto como un territorio exclusivamente femenino. Sin embargo, esa idea comienza a transformarse en Colombia gracias a una nueva generación de hombres que entiende el maquillaje como una herramienta de expresión, identidad y libertad personal.

Lo que antes generaba rechazo o incomodidad, hoy se convierte en tendencia en redes sociales, especialmente entre jóvenes que buscan romper los estereotipos tradicionales de masculinidad. Videos de rutinas de skincare, corrección de ojeras, maquillaje natural y transformaciones estéticas masculinas acumulan miles de reproducciones y abren una conversación cada vez más visible: ¿por qué todavía incomoda ver a un hombre maquillarse?

Sebas Larpitgo, el creador colombiano que desafía los paradigmas

Uno de los nombres que empieza a destacarse dentro de este fenómeno es Sebas Larpitgo, maquillador profesional y creador de contenido que ha convertido el maquillaje en una declaración estética y cultural.

Desde sus redes sociales, Sebas explora propuestas que van desde looks naturales que perfeccionan la piel masculina hasta apuestas mucho más editoriales con delineados gráficos, brillo y elementos artísticos. Su objetivo no es encajar dentro de los estándares tradicionales, sino cuestionarlos.

“Todavía hay resistencia, todavía genera ruido… y eso es precisamente lo interesante”, asegura el creador, quien considera que el maquillaje masculino sigue siendo un tema que despierta debate precisamente porque toca ideas profundas sobre género y apariencia.

El maquillaje masculino ya no es un tabú

El crecimiento de esta tendencia refleja un cambio cultural más amplio. Cada vez más hombres incorporan productos de cuidado facial, bases ligeras, correctores y técnicas de maquillaje en su rutina diaria sin asociarlo necesariamente con feminidad.

En plataformas digitales como TikTok e Instagram, el contenido relacionado con belleza masculina y skincare ha crecido de manera exponencial, impulsando conversaciones sobre autoestima, autocuidado y libertad estética.

Además, expertos en tendencias y moda señalan que las nuevas generaciones tienen una visión más flexible sobre la identidad y la imagen personal, alejándose de las normas rígidas que durante décadas definieron cómo “debía verse” un hombre.

Redes sociales: el escenario donde cambia la conversación

Las redes sociales han sido clave para visibilizar este fenómeno. Influencers, maquilladores y creadores de contenido han encontrado en internet un espacio para mostrar nuevas formas de masculinidad, donde el maquillaje no representa debilidad ni rebeldía, sino autenticidad.

En ese contexto, figuras como Sebas Larpitgo están marcando un punto de inflexión en Colombia al usar la imagen como una herramienta para cuestionar prejuicios y ampliar la conversación sobre el cuidado personal masculino.

Más allá de lo visual, este movimiento plantea preguntas que todavía generan discusión en la sociedad: ¿por qué el cuidado personal sigue teniendo género?, ¿por qué lo estético se juzga diferente en los hombres?, ¿qué significa realmente verse bien en la actualidad?

Una generación que entiende el maquillaje como libertad

Aunque todavía existen críticas y resistencia, la tendencia continúa creciendo entre jóvenes que ven el maquillaje como una forma de expresión individual y no como una imposición social.

Para esta nueva generación de hombres colombianos, maquillarse no es un acto de provocación. Es simplemente la posibilidad de mostrarse como quieren ser vistos, sin miedo a los prejuicios.

Y precisamente ahí está el cambio cultural que comienza a tomar fuerza en Colombia: entender que la belleza, el cuidado personal y la estética no tienen género.