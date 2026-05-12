Contaminación textil: la ropa que desechamos está llegando hasta los océanos del Pacífico colombiano

Cada año, millones de prendas de vestir son desechadas después de muy pocos usos. Aunque para muchos consumidores la ropa simplemente “desaparece” al salir de sus hogares, la realidad es que gran parte de esos residuos termina alimentando una cadena de contaminación que conecta ciudades, vertederos, ríos y océanos.

La contaminación textil se ha convertido en uno de los problemas ambientales menos visibles del consumo cotidiano. Actualmente, el 73% de las prendas termina en sistemas de desecho, mientras toneladas de residuos continúan acumulándose debido a la sobreproducción y al acelerado recambio de ropa impulsado por la industria de la moda.

Residuos textiles ya afectan ecosistemas del Pacífico colombiano

Los efectos de esta problemática ya comienzan a evidenciarse en distintos ecosistemas de América Latina. En regiones del Pacífico colombiano como Nuquí, comunidades locales han alertado sobre la llegada de residuos arrastrados por corrientes marinas, una situación que refleja cómo las decisiones de consumo pueden impactar territorios ubicados a miles de kilómetros de distancia.

Expertos y organizaciones ambientales coinciden en que extender la vida útil de las prendas puede convertirse en una de las acciones más efectivas para reducir la presión ambiental de una industria considerada entre las más contaminantes del planeta.

#RetoEco: la iniciativa que busca reducir más de 20.000 kilos de residuos textiles

Frente a este panorama, surgen iniciativas enfocadas en la prevención y reutilización de ropa antes de que se convierta en basura. Bajo esa premisa nació una nueva edición del #RetoEco, una campaña que busca incentivar la recirculación de prendas y generar conciencia sobre el impacto ambiental del consumo responsable.

Del 5 al 25 de mayo, bajo el concepto “Si ya existe, cuídalo”, el reto invita a que prendas en buen estado continúen en uso en lugar de terminar desechadas. La meta colectiva es evitar más de 20.000 kilogramos de residuos textiles.

Según la iniciativa, cada prenda recirculada puede evitar aproximadamente 0,4 kilogramos de residuos textiles dentro del sistema de desecho que eventualmente termina afectando cuerpos de agua y ecosistemas naturales.

“Muchas veces no somos conscientes de que lo que desechamos no desaparece y que incluso puede recorrer grandes distancias. Este reto busca demostrar que, desde decisiones simples, podemos reducir ese impacto y evitar que más residuos lleguen a ecosistemas sensibles”, afirmó Ana Jiménez, Country Manager de GoTrendier.

Influenciadores y figuras públicas se suman al mensaje de consumo responsable

La campaña contará además con un contador en tiempo real dentro de la aplicación para medir el impacto colectivo alcanzado por los usuarios.

A esta conversación también se han sumado creadoras de contenido y figuras públicas como Daniela Álvarez, Carolina Pico e Isa Londoño, quienes buscan amplificar el mensaje sobre sostenibilidad, reutilización y contaminación textil.

Extender la vida útil de la ropa, una acción clave para el medioambiente

Más allá de una tendencia ligada a la sostenibilidad, especialistas aseguran que reutilizar, intercambiar y recircular prendas puede generar un impacto ambiental medible en el corto y mediano plazo.

La discusión sobre el consumo responsable sigue creciendo en Colombia y América Latina, especialmente en momentos en los que la industria textil enfrenta cuestionamientos por su huella ambiental y el alto volumen de residuos que produce cada año.

Con campañas como #RetoEco, el objetivo es demostrar que pequeñas decisiones cotidianas —como reutilizar una prenda o darle una segunda vida— pueden contribuir a disminuir la contaminación y proteger ecosistemas vulnerables.