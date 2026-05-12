Carrera de las Rosas 2026 en Bogotá: la capital correrá por la prevención del cáncer de mama este 24 de mayo

La capital colombiana se prepara para recibir una nueva edición de la Carrera de las Rosas, uno de los eventos deportivos con causa más representativos del país. Este próximo 24 de mayo, miles de personas se reunirán en Bogotá para participar en una jornada que busca promover la detección temprana del cáncer de mama y acompañar a quienes enfrentan esta enfermedad.

Luego del éxito alcanzado en Barranquilla, la Fundación AlmaRosa y Grupo JAO continúan su gira nacional llevando un mensaje de vida, prevención y resiliencia. La carrera contará con recorridos de 2K, 5K, 10K y 15K, permitiendo que corredores aficionados, familias, sobrevivientes y ciudadanos de todas las edades puedan sumarse a esta iniciativa.

Más de 11 años corriendo por la vida

La Carrera de las Rosas suma más de una década convirtiéndose en un símbolo de unión y esperanza. A lo largo de estos años, el evento ha reunido participantes nacionales e internacionales en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, creando espacios donde el deporte trasciende la competencia y se transforma en un homenaje a la vida.

Cada edición está marcada por historias de lucha, memoria y amor. Desde el inicio de la jornada, el ambiente se llena de emociones y testimonios que conectan profundamente con los asistentes, quienes encuentran en cada kilómetro una oportunidad para rendir homenaje a alguien especial.

“Desde el primer momento del evento, nos enfocamos en conectar profundamente con cada persona que decidió unirse y dedicar cada paso o cada kilómetro a una mujer que lleva en su corazón. Estamos agradecidos con Bogotá y sus participantes, porque siempre nos brinda momentos inolvidables, llenos de emociones, que nos inspiran a seguir trabajando para conectar con ustedes y con sus historias”, expresaron Cristy Martínez y Jorge Orozco, directores de la carrera y voceros de Grupo JAO.

Una carrera con significado para miles de familias

En esta edición 2026, cada participante tendrá un motivo especial para correr. Muchos lo harán por sus madres, hermanas, esposas, amigas o compañeras de trabajo; otros, en memoria de quienes ya no están o como muestra de apoyo para quienes continúan luchando contra el cáncer de mama.

Las camisetas rosadas y las rosas que acompañan el evento simbolizan las vivencias de sobrevivientes, pacientes y familias enteras que encuentran en esta jornada un espacio de acompañamiento y esperanza.

“Este 24 de mayo queremos que Bogotá vibre con la Carrera de Las Rosas. Esta es una carrera diseñada para que todos hagamos parte de ella. No es necesario que seas un experto corriendo, la idea es que todos vengan a pasar una mañana emotiva y en donde agradezcamos por todo lo que la vida nos ha dado”, afirmó Lina Hinestroza, fundadora de la Fundación AlmaRosa y sobreviviente de cáncer de mama.

Carrera de las Rosas fortalece campañas de prevención en Colombia

Desde su creación en 2016, la Carrera de las Rosas se ha consolidado como una de las principales iniciativas deportivas y sociales enfocadas en la prevención del cáncer de mama en Colombia.

Los recursos recaudados durante el evento permitirán fortalecer las campañas de sensibilización y comunicación lideradas por la Fundación AlmaRosa, además de continuar brindando apoyo y acompañamiento a miles de mujeres en el país.

La organización insiste en la importancia de la detección temprana y el autocuidado, recordando que actuar a tiempo puede salvar vidas.