La escaladora: el ejercicio que gana terreno por sus beneficios

Cuando hablamos de equipos de cardio versátiles, exigentes y efectivos, la escaladora se posiciona como una de las opciones más completas para trabajar piernas, glúteos y resistencia cardiovascular. Foto: Magnific.

Cuando hablamos de equipos de cardio versátiles, exigentes y efectivos, la escaladora se posiciona como una de las opciones más completas para trabajar piernas, glúteos y resistencia cardiovascular.

A diferencia de otros aparatos, la escaladora simula el movimiento de subir escaleras, lo que lo convierte en un ejercicio funcional que mejora tanto la fuerza como la condición física.

BENEFICIOS

1. Trabajo intensivo del tren inferior. El uso de la escaladora activa glúteos, cuádriceps, isquios y pantorrillas en cada paso. Es un ejercicio ideal para fortalecer y tonificar las piernas sin sobrecargar las articulaciones.

2. Alta quema calórica. Es posible superar la quema de 600 calorías en una sesión de una hora, dependiendo de la intensidad. Alternar ritmos e inclinación aumenta el gasto energético.

3. Mejora la capacidad cardiovascular. Una sesión eleva la frecuencia cardíaca de forma progresiva. Fortalece el sistema cardiovascular y pulmonar con sesiones que se programen de forma habitual.

4. Bajo impacto para las articulaciones. A diferencia de correr, no hay fase de impacto directo contra el suelo. Es una actividad apta para personas con sobrepeso o que se recuperan de lesiones.

5. Fortalece la resistencia muscular. Al combinar resistencia y tiempo bajo tensión, es una actividad que desarrolla resistencia muscular. Ayuda a prevenir la fatiga en otras actividades físicas o deportivas.

6. Mejora la postura y coordinación. Al trabajar de forma vertical, activa el core o conjunto de músculos de la parte del torso, encargados de sostener nuestro cuerpo. Es un ejercicio que requiere coordinación y control del cuerpo.

7. Ejercicio de movimiento natural. La escaladora ayuda a mantener un movimiento funcional y natural, clave para conservar movilidad y equilibrio con el paso de los años, especialmente al subir y bajar escaleras.

8. Desarrollo muscular. Además de quemar calorías, la escaladora fortalece glúteos, pantorrillas, cuádriceps, isquiotibiales y abdomen, ayudando a desarrollar músculos.

CONSEJOS

La escaladora es una excelente máquina cardiovascular que, cuando se usa correctamente, no sólo mejora la resistencia, sino que también fortalece las piernas y los glúteos de forma eficaz.

Para sacarle el máximo provecho y evitar molestias o lesiones, es importante prestar atención a la técnica.

• Postura erguida. Mantén la espalda recta, los hombros relajados y la mirada al frente. Evita mirar hacia abajo durante toda la sesión. Una postura erguida mejora la alineación corporal, optimiza la activación muscular y previene tensiones innecesarias en cuello y espalda.

• Pasos firmes y controlados. Cada paso debe ser intencional. Evita dejar que la máquina te arrastre o hacer movimientos mecánicos sin control. Al mantener un ritmo constante y pasos firmes, aseguras un mejor trabajo muscular y reduces el riesgo de tropiezos o caídas.

• Activación del core. Mantener el abdomen contraído durante el ejercicio mejora el equilibrio y la estabilidad. Activar el core también protege la zona lumbar al distribuir mejor el esfuerzo y ayuda a mantener una postura sólida durante todo el entrenamiento.

• Respiración rítmica. Respira de forma constante y rítmica. Una buena práctica es inhalar por la nariz y exhalar por la boca mientras mantienes el ritmo del ejercicio. Esto oxigena los músculos y ayuda a sostener el esfuerzo durante más tiempo sin cansarte rápidamente.

• Evita apoyarte en las barandillas. Evita recargar el peso del cuerpo en los barandales laterales. Están diseñados para mantener la estabilidad, no para sostener el cuerpo. Apoyarte demasiado reduce el trabajo muscular, altera la postura y puede generar tensión en muñecas y hombros.

LAS CLAVES

• Ya sea que busques tonificar el tren inferior, perder grasa, mejorar tu capacidad aeróbica o darle variedad a tus rutinas, la escaladora puede convertirse en tu mejor aliada.

• La escaladora, también conocida como stair climber o stepper, es una máquina cardiovascular que reproduce el gesto de subir escaleras de forma continua.

• Existen diferentes versiones: desde pedales independientes (stepper clásico) hasta simuladores de escalera más sofisticados que permiten un movimiento más realista y fluido.

CIFRA

Una persona puede quemar hasta 320 calorías en una sesión de 30 minutos de ejercicio en la escaladora.

FUENTES: SALTER Y CHUZE FITNESS.