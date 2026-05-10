¿Qué tipo de mamá eres?

La maternidad no es una experiencia uniforme: existen distintos estilos que reflejan personalidades, contextos y formas de entender la crianza. Foto: Magnific.

Día de las Madres.

La maternidad no es una experiencia uniforme: existen distintos estilos que reflejan personalidades, contextos y formas de entender la crianza.

Desde perfiles más estructurados hasta enfoques flexibles, cada uno tiene sus propias dinámicas.

Este quiz te ayudará a descubrir el tipo de mamá que eres.

1. En las mañanas, tú eres de las que…

a) Tiene todo listo desde la noche anterior

b) Improvisa según cómo se despierten todos

c) Se levanta justo a tiempo y resuelve sobre la marcha

d) Se toma su café primero, lo demás puede esperar

2. Cuando tus hijos tienen un problema, tú…

a) Buscas la mejor solución paso a paso

b) Escuchas y dejas que encuentren su respuesta

c) Resuelves rápido para evitar drama

d) Intentas que aprendan, pero sin estrés

3. Tu plan ideal en familia es…

a) Algo organizado con horario

b) Una salida espontánea

c) Un plan corto y práctico

d) Algo relajado sin presiones

4. Tu estilo de disciplina es…

a) Firme y estructurado

b) Flexible y comprensivo

c) Directo y sin rodeos

d) Equilibrado

5. ¿Cómo manejas el caos?

a) Lo previenes

b) Fluyes con él

c) Lo cortas de raíz

d) Te adaptas

6. En la escuela, tú eres la mamá que…

a) Está en todos los grupos y actividades

b) Participa cuando puede

c) Va a lo importante solamente

d) Busca equilibrio

Día de las Madres. La maternidad no es una experiencia uniforme: existen distintos estilos que reflejan personalidades, contextos y formas de entender la crianza. Foto: Magnific. (FaustFoto)

7. Tu frase más común es…

a) “Ya lo tenía previsto”

b) “Vamos viendo”

c) “Rápido, por favor”

d) “Todo a su tiempo”

8. En cumpleaños, tú…

a) Planeas todo con semanas de anticipación

b) Improvisas algo divertido

c) Haces algo sencillo

d) Buscas algo bonito pero sin complicarte

9. Tu relación con las rutinas es…

a) Fundamental

b) Opcional

b) Necesaria pero flexible

d) Ideal pero no siempre posible

10. Cuando tienes tiempo libre…

a) Organizas pendientes

b) Descansas o haces algo espontáneo

c) Aprovechas al máximo

d) Te das un respiro

11. Tu enfoque en la crianza es…

a) Estructura

b) Libertad

c) Eficiencia

d) Balance

12. Si tus hijos discuten…

a) Intervienes con reglas claras

b) Dejas que lo resuelvan

c) Cortas la discusión rápido

d) Median con calma

13. Tu peor enemigo es…

a) El desorden

b) La rigidez

c) Perder tiempo

d) El estrés

14. Lo que más valoras es…

a) La organización

b) La libertad

c) La practicidad

d) La armonía

15. Te describirías como…

a) Planificadora

b) Relajada

c) Resolutiva

c) Equilibrada

RESULTADOS

Mayoría A: Mamá organizada. Tienes todo bajo control. Eres previsora, estructurada y siempre un paso adelante. Tu superpoder es hacer que todo funcione.

Mayoría B: Mamá relajada. Fluyes con la vida. Sabes que no todo tiene que ser perfecto y creas un ambiente libre y amoroso.

Mayoría C: Mamá práctica. Vas al grano. Resuelves rápido y eficientemente, sin complicarte de más.

Mayoría D: Mamá equilibrada. Sabes combinar estructura y flexibilidad. Encuentras el punto medio ideal en casi todo.