“La abundancia comienza en la mente”: el libro que busca transformar creencias y sanar bloqueos

¿Por qué algunas personas sienten que la abundancia está cerca, pero nunca termina de manifestarse en sus vidas? Esa es una de las preguntas centrales que aborda la creadora de contenido y autora Andreita Novoa en su nuevo libro, una obra enfocada en el crecimiento espiritual, la sanación emocional y la transformación de la mentalidad.

La publicación plantea una idea poderosa desde sus primeras páginas: la abundancia no depende únicamente del dinero o de los bienes materiales, sino de un estado de conciencia. Según la autora, la verdadera riqueza nace de la forma en que cada persona piensa, siente y se relaciona consigo misma y con el mundo.

La abundancia como una energía interna

El libro invita al lector a cuestionar creencias profundamente arraigadas sobre el éxito, el merecimiento y la escasez. A través de reflexiones, ejercicios prácticos y herramientas de autoconocimiento, Andreita Novoa guía un proceso de transformación personal para identificar los bloqueos invisibles que impiden recibir bienestar, estabilidad y plenitud.

La autora sostiene que muchas de las dificultades en áreas como el amor, la salud o el dinero tienen origen en patrones subconscientes aprendidos desde la infancia o heredados del entorno familiar. En ese sentido, la obra explora temas como las heridas emocionales, las memorias ancestrales y las experiencias del pasado que condicionan la forma de vivir el presente.

El subconsciente y los patrones de carencia

Uno de los pilares del libro es la relación entre la mente subconsciente y la realidad cotidiana. Según la autora, cerca del 90 % de las decisiones y comportamientos están influenciados por creencias inconscientes que muchas veces pasan desapercibidas.

Desde esta perspectiva, las personas podrían repetir patrones de carencia, relaciones tóxicas o bloqueos económicos sin comprender realmente de dónde provienen. La propuesta del libro consiste en hacer consciente aquello que limita, para así transformar la energía personal y abrir espacio a nuevas oportunidades.

Un viaje espiritual hacia el merecimiento

Además de las enseñanzas espirituales, la obra incluye historias reales y ejercicios enfocados en elevar la vibración, fortalecer la confianza y conectar con el merecimiento. La autora plantea que recibir abundancia también implica sentirse digno de ella y aprender a soltar el miedo, la culpa y la resistencia.

El mensaje central del libro es que la abundancia ilimitada ya existe y que cada persona puede alinearse con ella mediante un trabajo interno profundo basado en la gratitud, la confianza y el amor propio.