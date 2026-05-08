El entrenador de las estrellas que transforma cuerpos y disciplina mental

En el competitivo mundo del fitness y el alto rendimiento, un nombre colombiano se ha convertido en referente entre artistas, actores, músicos y figuras públicas internacionales: AlexFitBox. Con casi dos décadas de experiencia, el preparador físico ha logrado transformar la manera de entrenar gracias a su innovador método llamado ‘El Estalle’, una propuesta intensa, dinámica y emocional que ya es tendencia en la industria del entretenimiento.

Celebridades como Kate del Castillo, Eva Longoria, Camila Morrone, María Fernanda Yepes, Carla Giraldo, Carolina Guerra y Beele hacen parte de la lista de figuras que han confiado en sus entrenamientos para potenciar su rendimiento físico, mejorar su presencia escénica y asumir exigentes retos profesionales.

¿Qué es ‘El Estalle’?

Más que una rutina de ejercicio, ‘El Estalle’ es una filosofía de movimiento y transformación física y mental. El sistema fue diseñado para romper con la monotonía de los entrenamientos tradicionales mediante sesiones completamente diferentes entre sí, enfocadas en mantener el cuerpo y la mente en constante estímulo.

La metodología mezcla ejercicios funcionales, boxeo, resistencia, trabajo cardiovascular y circuitos urbanos con herramientas como guantes de boxeo, balones, pesas y dinámicas de alta intensidad. Cada sesión es personalizada según las capacidades, objetivos y necesidades del alumno.

De acuerdo con AlexFitBox, la clave está en mantener activa la mente mientras el cuerpo trabaja al máximo nivel.

“El cuerpo responde mejor cuando la mente está estimulada. La sorpresa, la energía y la variedad crean resultados reales”, asegura el entrenador colombiano.

El entrenador de artistas, actores y deportistas internacionales

El impacto de ‘El Estalle’ ha sido especialmente fuerte dentro de la industria del entretenimiento. Actores, cantantes y deportistas han incorporado este método en sus procesos de preparación para giras, grabaciones, personajes televisivos y proyectos cinematográficos.

Entre las figuras que han trabajado junto a AlexFitBox se encuentran también Stephanie Sigman, Gaby Espino, Clarissa Molina, Sofía Castro, Kimberly Dos Ramos, Samadhi Zendejas, María Elisa Camargo, Francisca Estevez, José Eduardo Derbez, Omar Chaparro, Fabián Vargas y Mario Ruiz.

Gracias a los resultados visibles y consistentes obtenidos por sus alumnos, el entrenador colombiano se ha consolidado como uno de los preparadores físicos más reconocidos en América Latina, Estados Unidos y España.

Más allá del físico: disciplina, confianza y transformación personal

Uno de los diferenciales no es únicamente la exigencia física, sino la experiencia emocional y mental que acompaña cada entrenamiento. Su propuesta busca fortalecer la disciplina, la constancia y la confianza personal, aspectos fundamentales para quienes trabajan bajo presión constante en escenarios, cámaras y competencias deportivas.

El entrenador también insiste en la importancia de mantener hábitos saludables como una correcta hidratación, actividad física regular y valoración médica previa antes de iniciar cualquier proceso de transformación física.

Actualmente, las clases de ‘El Estalle’ están disponibles tanto de manera presencial como virtual, permitiendo que personas de distintos países puedan acceder al método que está revolucionando el fitness internacional.