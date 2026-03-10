“Yo me elijo”: iniciativa en Bogotá invita a mujeres a compartir y celebrar juntas

Durante el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, diferentes espacios culturales, encuentros y actividades de reflexión se desarrollan en Bogotá con el objetivo de reconocer los avances en igualdad y visibilizar los retos que aún persisten en la garantía de los derechos de las mujeres.

Cada 8 de marzo, fecha reconocida a nivel mundial como el Día Internacional de la Mujer, se convierte en una oportunidad para destacar el papel de las mujeres en la sociedad, así como para promover acciones que impulsen la equidad y la participación femenina en distintos ámbitos.

Más de 4 millones de mujeres viven en Bogotá

En la capital del país, las mujeres representan una parte fundamental de la vida social, económica y política. De acuerdo con cifras oficiales basadas en proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), más de 4 millones de mujeres viven en la ciudad, lo que equivale a cerca de la mitad de la población total.

Además, datos del censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil señalan que más del 53 % del electorado en Bogotá está compuesto por mujeres, lo que refleja su creciente participación en la vida pública y en los procesos de toma de decisiones.

Estas cifras evidencian no solo su presencia en la capital, sino también su influencia en los ámbitos social, económico y político de la ciudad.

Espacios de encuentro para mujeres en Bogotá

En medio de las actividades de conmemoración, también surgen iniciativas que promueven el encuentro, el autocuidado y la celebración entre mujeres. Bajo la premisa “Yo me elijo”, se realizó una jornada especial en el parque de diversiones Salitre Mágico, uno de los lugares emblemáticos de entretenimiento en Bogotá.

La invitación estuvo dirigida a que amigas, madres e hijas compartieran un momento juntas, generando un espacio de disfrute y conexión en medio de las conmemoraciones del mes.

“En el marco del mes del Día Internacional de la Mujer, en Salitre Mágico reafirmamos nuestro compromiso con la equidad y el reconocimiento del talento femenino. Las mujeres cumplen un rol fundamental tanto en la operación del parque como en la experiencia de nuestras familias visitantes”, señaló Diana Zambrano, subdirectora de marketing del parque.

Una jornada exclusiva para celebrar entre mujeres

Para esta jornada especial se habilitaron 400 cupos destinados exclusivamente para mujeres, con el propósito de crear un espacio de encuentro alrededor de una idea sencilla pero significativa: elegirse a sí mismas.

El mensaje de la actividad giró en torno a frases como “Juntas en el mejor plan” y “¡El plan que nos merecemos!”, buscando promover momentos de bienestar, diversión y conexión entre mujeres.

El 8 de marzo: una fecha de memoria y reflexión

Más allá de las celebraciones, el 8 de marzo sigue siendo una fecha clave para recordar las luchas históricas de las mujeres por la igualdad de derechos. También es un momento para reflexionar sobre los desafíos que persisten en temas como la participación política, la equidad laboral y la erradicación de la violencia de género.

En ese contexto, las actividades desarrolladas en Bogotá durante este mes buscan combinar la reflexión con espacios de encuentro y solidaridad, recordando la importancia de apoyarse mutuamente y de construir redes entre mujeres.

Así, la invitación para muchas asistentes fue clara: “Yo me elijo… y elijo compartir con mis amigas, con mi mamá o con mis hijas”, en una jornada pensada para disfrutar juntas y seguir fortaleciendo los lazos entre mujeres.