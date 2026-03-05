¿Cuáles son y cuánto sabes sobre las maravillas del mundo?

Las maravillas del mundo son monumentos y construcciones que desafían el tiempo y la imaginación, desde la legendaria Gran Pirámide de Guiza hasta la imponente Gran Muralla de China. Fotos: Unsplash y Creative Commons.

Inspirados en las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, en el año 2007 se realizó un concurso público e internacional organizado por la New Open World Corporation donde más de 100 millones de votos fueron contabilizados para dar a conocer los nuevos siete monumentos mundiales y turísticos que llevarían este título.

Esta corporación, mediante un comité interno, realizó un listado inicial de 77 monumentos considerados para el título de Maravilla del Mundo Moderno. En esta lista sólo se admitieron estructuras creadas hasta el año 2000 siempre y cuando estas estructuras cumplan con la única condición de que estuviesen de pie en la actualidad.

LAS CLAVES

• En la Antigüedad clásica los viajeros griegos solían recorrer las zonas del Mediterráneo Oriental y Oriente Próximo, y después elaboraban relatos o guías de viaje, registrando los lugares que brindaban las mejores vistas, siempre en listas de siete.

• La palabra que se usaba entonces era theamata, que en griego quiere decir ‘vistas’. Por eso, el sentido original de estas listas eran recomendar los lugares dignos de conocer por sus vistas. Con los años, esta palabra fue sustituida por otra muy semejante, thaumata, que significa maravilla.

• El 7 del 7 del 7 –es decir, el 7 de julio de 2007– se dieron a conocer las Siete Maravillas del Mundo Moderno en el Estadio da Luz de Lisboa, Portugal.

LAS SIETE MARAVILLAS DEL MUNDO MODERNO

1. GRAN MURALLA – CHINA

Su construcción inició alrededor del año 220 a.C. por el primer Emperador Qin Shin Huang, quien ordenó unir tramos de fortificaciones para crear un sistema de defensa contra las invasiones. Los trabajos de edificación continuaron hasta la Dinastí­a Ming (1368-1644), dando como resultado la obra de ingenierí­a militar más grande de todos los tiempos. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1987.

2. CHICHEN ITZÁ – MÉXICO

Chichén Itzá es una ciudad maya de la Península de Yucatán que floreció en los siglos IX y X. Esta ciudad sagrada fue uno de los centros más importantes de la civilización maya. Entre los edificios que han sobrevivido destacan el Templo de los Guerreros y el Castillo. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988.

3. PETRA – JORDANIA

Petra es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo. Se encuentra en un valle remoto de Jordania, entre montañas de arenisca y acantilados. En parte está esculpida en roca y en parte construida en medio de las montañas surcadas por pasos y desfiladeros. En la antigüedad fue una importante encrucijada de caravanas comerciales que transitaban entre Arabia, Egipto, Siria y Fenicia. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1988.

4. MACHU PICCHU – PERÚ

Ubicado a 2.430 metros de altura sobre el nivel del mar, en medio de un bosque tropical de montaña, el santuario es considerado una de las realizaciones arquitectónicas más imponentes del Imperio Inca. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1983.

5. CRISTO REDENTOR – BRASIL

El Cristo Redentor, ubicado en la cima del Monte Corcovado, en Río de Janeiro, es otra de las maravillas del mundo moderno. Su construcción comenzó en 1926 y finalizó en 1931. El monumento está hecho de hormigón armado y mide 30 metros de altura, mientras que su base mide 8 metros de altura. Sus brazos extendidos miden 28 metros. Es la escultura Art Déco más grande del mundo. La escultura está recubierta de unos seis millones de azulejos.

6. COLISEO – ITALIA

El Coliseo de Roma es considerado una proeza de ingeniería. Se construyó en el Siglo I por orden del Emperador Vespasiano. El anfiteatro mide 189 por 156 metros, y cuenta con un complejo sistema de bóvedas. En su apogeo, la estructura tenía capacidad para 50.000 espectadores, quienes podían apreciar luchas de gladiadores y combates entre hombres y animales.

7. TAJ MAHAL – INDIA

Ubicado en Agra, se trata de un imponente mausoleo de mármol blanco edificado entre los años 1631 y 1648 por orden del Shah Jahan para perpetuar la memoria de su esposa favorita. El mausoleo cuenta con piedras semipreciosas en motivos geométricos y florales, una cúpula central rodeada de cuatro cúpulas más pequeñas y un inmenso jardín con un estanque reflectante.

LAS SIETE MARAVILLAS DEL MUNDO ANTIGUO

La lista de las Maravillas del Mundo Antiguo fue definida en el Siglo XVI, tomando como referencia las listas que circulaban en la antigüedad clásica. Aunque eran diferentes entre sí, todas las listas solían coincidir en la mayor parte de los monumentos y en el número: siete.

El número de las listas con lugares recomendados solía ser siete, ya que en la antigüedad clásica este número representaba la perfección y lo completo. A excepción de la Gran Pirámide, estas maravillas han desaparecido.

1. La Gran Pirámide de Guiza (Egipto).

2. Los Jardines Colgantes de Babilonia (Irak).

3. El Templo de Artemisa en Éfeso (Turquía).

4. La Estatua de Zeus en Olimpia (Grecia)

5. El Mausoleo de Halicarnaso (Turquía)

6. El Coloso de Rodas (Grecia)

7. El Faro de Alejandría (Egipto).

FUENTES: NATIONAL GEOGRAPHIC Y CULTURA GENIAL.