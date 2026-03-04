Pensar como inversionista: claves para que los barranquilleros comiencen a invertir en 2026

En una ciudad como Barranquilla, reconocida por su vocación comercial, su espíritu emprendedor y la capacidad de su gente para generar ingresos a partir del trabajo constante, hablar de inversión aún resulta intimidante para muchos. Sin embargo, en medio de un contexto económico marcado por la inflación, la incertidumbre y los cambios en los mercados, aprender a desarrollar una mentalidad de inversión se ha convertido en una necesidad, incluso para quienes no cuentan con experiencia previa ni grandes capitales.

Ese es el mensaje que comparte Juan David Rojas, inversionista y especialista en finanzas con más de 15 años de trayectoria en los mercados financieros, quien ha enfocado su carrera en enseñar a personas comunes a comprender el funcionamiento del dinero y a tomar decisiones más estratégicas.

Según explica, el primer paso no es abrir una cuenta ni transferir recursos, sino adquirir conocimiento. “La mentalidad de inversión no empieza con dinero, empieza con información. Antes de invertir un peso, es fundamental entender cómo funciona el dinero y qué errores evitar”, señala.

Un cambio de mentalidad frente al dinero

Para Rojas, uno de los principales obstáculos no es la falta de recursos, sino el miedo y la desinformación. Muchas personas asocian la inversión con apuestas riesgosas o movimientos exclusivos para expertos, cuando en realidad el mayor riesgo es no saber qué hacer con el dinero disponible.

Desde su perspectiva, invertir implica comprender dónde está el capital, cómo se mueve y qué lo respalda. Cuando existe claridad sobre el modelo elegido, la decisión deja de ser impulsiva y se convierte en un proceso consciente, planificado y alineado con objetivos personales.

En este sentido, la educación financiera juega un papel determinante. Entender conceptos básicos como la diferencia entre ahorrar e invertir, la importancia de la diversificación y la necesidad de pensar en el mediano y largo plazo puede marcar la diferencia entre perder dinero o construir estabilidad.

Primeros pasos para invertir en 2026

De cara a 2026, el especialista indica que existen modelos ampliamente utilizados en economías desarrolladas que están diseñados para personas que buscan crecimiento progresivo y estabilidad. Entre ellos menciona los fondos diversificados, los esquemas de ingresos pasivos estructurados y las alternativas respaldadas por activos reales.

No obstante, insiste en que la clave no está en encontrar “el mejor producto”, sino en entender cómo funciona cada modelo y evaluar si se ajusta a la realidad financiera de quien invierte. También advierte sobre errores frecuentes como actuar por urgencia, confiar en promesas de ganancias rápidas o concentrar todo el capital en una sola opción.

Rojas subraya que hoy es posible comenzar a invertir con montos moderados. Lo determinante no es cuánto dinero se tiene, sino cómo se gestiona. Diversificar, priorizar la regulación y la transparencia, y evitar lo que suena “demasiado bueno para ser verdad” son principios básicos antes de dar cualquier paso.

Invertir como acto de responsabilidad

Más allá de los números, el experto considera que desarrollar una mentalidad de inversión es una forma de autocuidado. El barranquillero, acostumbrado a trabajar duro por sus ingresos, puede beneficiarse al aprender a proteger y hacer crecer ese esfuerzo con criterio.

En un entorno económico desafiante, formarse en finanzas personales no es un lujo, sino una herramienta de progreso. Pensar como inversionista permite pasar de simplemente ganar dinero a construir estabilidad financiera y tranquilidad a largo plazo.

Para quienes desean empezar en 2026, el mensaje es claro: invertir no es apostar, es decidir con información, estrategia y visión de futuro.