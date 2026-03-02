Propiedades y beneficios del pepino para la salud

Las propiedades del pepino favorecen la pérdida de peso, ayudan a mantener el organismo hidratado y mejoran el funcionamiento intestinal. Foto: Freepik.

El pepino es una verdura refrescante, ligera y versátil, muy consumida en ensaladas, jugos desintoxicantes y recetas naturales. Rico en agua, fibra y antioxidantes, es uno de los alimentos más recomendados para quienes buscan salud, hidratación y control de peso.

Pero, ¿cuáles son sus principales beneficios y cómo aprovecharlo al máximo?

BENEFICIOS

Los beneficios que el pepino aporta para la salud son:

1. Evitar la deshidratación: Al estar compuesto principalmente por agua y contener importantes cantidades de electrolitos, el pepino puede prevenir la deshidratación durante el tiempo caluroso o la actividad física.

2. Mantener la salud cardiovascular: su fibra y sus antioxidantes ayudan a mejorar la salud cardiovascular, ya que promueven la disminución de grasas en el organismo, sobre todo los triglicéridos y el colesterol LDL, llamado “malo“. Su consumo diario puede prevenir enfermedades, como aterosclerosis, infarto y derrame cerebral.

3. Favorecer la pérdida de peso: es bajo en calorías, rico en agua y fibras. Contribuye a aumentar la saciedad entre comidas por más tiempo, reduciendo así el apetito. Es un alimento recomendado para incluir en las dietas para adelgazar.

4. Aliviar el estreñimiento: ayudan a suavizar y a aumentar el tamaño de las heces, al contener buenas cantidades de fibras y agua, promoviendo su eliminación por el intestino y mejorando así los problemas de estreñimiento.

5. Ayudar a reducir la presión arterial: el pepino contiene buenas cantidades de agua, magnesio y potasio, que ayudan a reducir la presión arterial, ya que promueve la eliminación del exceso de sodio a través de la orina y aumenta la relajación de las arterias, previniendo así la hipertensión arterial.

6. Desinflamar la piel y los ojos: el pepino aplicado en la piel tiene un efecto refrescante que ayuda a mantener la piel revitalizada y actúa como un calmante; disminuye la hinchazón e irritación, pudiendo aliviar las quemaduras solares o reducir la inflamación en los ojos.

7. Ayudar a desintoxicar el organismo: el contenido de potasio, agua y antioxidantes que tiene este vegetal, ayuda a desintoxicar el organismo y disminuir la retención de líquidos, eliminando el exceso de sodio a través de la orina y las toxinas del cuerpo.

8. Prevenir el cáncer: los pepinos contienen grandes cantidades de antioxidantes y nutrientes, como las cucurbitacinas, que poseen propiedades anticancerígenas y antiproliferativas, las cuales actúan impidiendo el crecimiento de las células cancerosas.

9. Cuidar las uñas y el cabello: contiene sílice, un mineral que ayuda a fortalecer las uñas y el cabello. Contribuye al crecimiento y mantenimiento del tejido conectivo, que incluye colágeno y elastina, dos tejidos corporales que son responsables de conectar las células y mantenerlas en su lugar.

10. Mejorar la salud de los huesos: al contener buenas cantidades de vitamina K, el pepino ayuda a mantener la salud de los huesos, ya que junto al calcio, esta vitamina es esencial para la formación del hueso y mantener la estructura ósea.

PROPIEDADES

• El pepino es un alimento bajo en calorías, ya que cada 100 gramos de este vegetal aportan solamente 12-15 kcal.

• Así mismo, 100 gramos de pepino aportan 2,6 gramos de carbohidratos, 0,7 gramos de proteínas, 0,6 gramos de fibras, 16 mg de calcio, 12 mg de magnesio, 147 mg de potasio y 3 mg de vitamina C.

• El pepino contiene buenas cantidades de lignanos, vitamina K, cucurbitacinas, flavonoides, potasio y magnesio, entre otros oligoelementos y minerales, que le otorgan propiedades antioxidantes, diuréticas, depurativas, hidratantes, anticancerígenas, antiinflamatorias, emolientes, adelgazantes y antidiabéticas.

• El 95% de un pepino está conformado por agua.

LAS CLAVES

• El pepino puede consumirse crudo junto a ensaladas, en jugos y batidos o en forma de encurtido, conocido como pepinillos, siendo esta una forma de conservar el alimento por más tiempo.

• Como el pepino es rico en fibras, no todas las personas pueden digerirlo de forma eficiente, siendo recomendable, en este caso, eliminar la cáscara para mejorar su digestión.

• Además de los beneficios antes mencionados, el pepino también se usa para refrescar y tonificar la piel, en forma de mascarillas faciales e incluso cremas.

FUENTES: TUA SAÚDE Y CURAS DE SALUD.