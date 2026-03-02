Llega a Colombia una propuesta más fresca y tropical para disfrutar el whisky

Buchanan’s lanzó en Colombia una de sus innovaciones más recientes: Buchanan’s Piña, una propuesta que fusiona la tradición escocesa con un perfil tropical, suave y refrescante, pensada para transformar la forma en que se disfruta el whisky en el país.

Esta nueva apuesta surge en respuesta a los cambios en los hábitos de consumo, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que prefieren bebidas más ligeras, versátiles y fáciles de tomar, sin dejar de lado la calidad y el origen. Con 35 grados de alcohol, una graduación más baja que la del whisky tradicional, Buchanan’s Piña busca derribar barreras dentro de la categoría y atraer a nuevos consumidores.

El producto conserva su esencia escocesa y los estándares de calidad característicos de la marca, pero incorpora un aroma vibrante a piña y un perfil sensorial con notas de piña fresca, acompañadas de suaves toques de caramelo y vainilla, logrando así una experiencia equilibrada, fresca y moderna.

En cuanto a su estrategia de lanzamiento, la distribución se hará de forma gradual. Desde febrero, estará disponible inicialmente en Bogotá, específicamente en las zonas de Usaquén y Chapinero, durante un periodo de entre tres y cuatro meses que permitirá evaluar su desempeño en el mercado, antes de expandirse a otras regiones del país.

Durante esta primera etapa, Buchanan’s Piña llegará a 160 puntos de venta en estas localidades, tanto en el canal moderno como en establecimientos on trade. Podrá consumirse solo en las rocas o en formato Pineapple Spritz, una opción refrescante que busca posicionarse en bares y discotecas como una alternativa versátil para la temporada.

Además, su precio, cercano al 80% del valor de Buchanan’s Deluxe, hace parte de una estrategia que busca facilitar el acceso a la marca y ampliar su presencia dentro de la categoría. A nivel internacional, la innovación ya ha tenido buena acogida en mercados como Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe, donde ha logrado conectar con nuevos públicos y abrir nuevos espacios para el consumo de whisky, planteando una forma más fresca y ligera de compartir y celebrar.