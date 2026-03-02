¿Hacia dónde va el aprendizaje en 2026?

Las tendencias en educación apuntan a una educación más flexible, humana, sostenible y centrada en el aprendizaje continuo. Foto: Freepik.

La educación en el mundo está pasando por una transformación profunda, y los expertos consideran que este año los sistemas educativos avanzarán hacia modelos de aprendizaje impulsados aún más por la tecnología, el desarrollo de habilidades humanas y el cuidado de la salud mental.

No se trata solo de incorporar nuevas tecnologías o metodologías de moda, sino de repensar profundamente para qué educamos, cómo aprendemos y qué necesitan realmente las personas para desenvolverse en un mundo cada vez más cambiante.

Las aulas, físicas y virtuales, deben convertirse en escenarios de experiencia, propósito y bienestar, de acuerdo con los expertos.

TENDENCIAS

1. Integrar los ODS de forma transversal: integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal significa formar a los estudiantes para comprender la complejidad de los problemas ambientales, sociales y económicos, y desarrollar las competencias necesarias para actuar de manera responsable en su entorno.

Más que enseñar los ODS como contenidos aislados, este enfoque apuesta por una educación para el desarrollo sostenible basada en el pensamiento crítico, la resolución de problemas reales y la participación activa.

2. Inteligencia artificial: la inteligencia artificial ya está transformando la educación, especialmente a través de la personalización del aprendizaje y el uso de analíticas que permiten comprender mejor cómo aprenden los estudiantes, adaptar contenidos, anticipar dificultades y ofrecer apoyos más oportunos.

Lejos de ser una promesa futurista, la IA se está integrando como una herramienta real que puede enriquecer la experiencia educativa y apoyar el trabajo docente. Su incorporación plantea desafíos en los que la ética, la gobernanza de los datos y la alfabetización en IA se vuelven aspectos clave para una implementación responsable.

3. Aprender haciendo: la educación está desplazando su foco desde la acumulación de contenidos hacia el desarrollo de competencias reales. Hoy no basta con saber; lo valioso es qué puede hacer una persona con lo que aprende, especialmente cuando enfrenta situaciones complejas y reales.

Este cambio impulsa metodologías donde el estudiante deja de ser un receptor pasivo y asume un rol activo en su proceso de aprendizaje. Aprender haciendo implica trabajar con retos auténticos, resolver problemas del mundo real, colaborar con otros y recibir retroalimentación constante.

4. Salud mental y bienestar: ha dejado de ser un asunto individual para convertirse en un desafío estructural de la educación. Ninguna innovación pedagógica, tecnológica o curricular puede sostenerse si estudiantes, docentes y directivos están emocionalmente agotados.

Cuidar el bienestar ya no es un complemento del sistema educativo, sino una condición necesaria para que el aprendizaje ocurra. Educar también es cuidar a quienes aprenden y a quienes hacen posible el aprendizaje.

LAS CLAVES

El Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey complementa que estas también serán tendencias que marcarán el aprendizaje en 2026:

Formación con validez laboral e internacional: se trata de certificaciones cortas, modulares y acumulables que validan habilidades específicas y son reconocidas por industrias, facilitando la movilidad profesional.

Habilidades humanas clave para la educación: son competencias humanas y transferibles que se han vuelto centrales en cualquier formación, sin importar la disciplina.

Entornos de aprendizaje híbridos: se refiere a entornos que integran de manera intencional recursos físicos y digitales en experiencias de aprendizaje híbridas; pueden incluir robots de telepresencia, realidad mixta, inteligencia artificial y experiencias de aprendizaje inmersivo.

Revalorización de la profesión docente: el reto no es solo cubrir vacantes, sino transformar y revalorizar la profesión docente, generando mejores condiciones, acompañamiento institucional y reconocimiento para atraer y sostener a nuevas generaciones de educadores.

HABILIDADES HUMANAS

De acuerdo con Harvard Business School, en la era de la inteligencia artificial, las competencias humanas y transferibles que hoy se vuelven centrales en cualquier formación, sin importar la disciplina, son:

Comunicación escrita

Pensamiento crítico

Razonamiento cuantitativo

Comunicación oral

Habilidades interculturales

Gestión crítica de la información

Razonamiento ético

Trabajo en equipo

FUENTES: TECNOLÓGICO DE MONTERREY, HARVARD BUSINESS SCHOOL Y CORPOEDUCACIÓN.