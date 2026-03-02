Este bosque vertical reimagina la vida urbana

Nivan Sky Gardens es un proyecto residencial visionario en Hyderabad, India, que sitúa la naturaleza en el corazón de la vida urbana. Fotos: Studio Symbiosis.

Un proyecto residencial visionario en Hyderabad, India, diseñado por Studio Symbiosis, está cambiando paradigmas. Y es que Nivan Sky Gardens pone a la naturaleza en el corazón de la vida urbana.

Ubicado en la intersección de HITEC City y el Distrito Financiero, el desarrollo reinterpreta la torre convencional de alta densidad transformándola en un exuberante bosque vertical.

Mediante una estructura modular y escalonada, cada unidad proyecta amplias terrazas ajardinadas que, con el tiempo, crearán una exuberante fachada en capas, difuminando los límites entre la forma construida y el paisaje.

Arquitectura. Nivan Sky Gardens es un proyecto residencial visionario en Hyderabad, India, que sitúa la naturaleza en el corazón de la vida urbana. Fotos: Studio Symbiosis.

JARDÍN VERTICAL

Cada residencia en Nivan Sky Gardens está concebida como una vivienda con jardín en el cielo, donde el espacio verde al aire libre es parte integral de la vida doméstica.

Los apartamentos varían de 130 m² a casi 700 m², con balcones articulados y lamas integradas que equilibran la amplitud, la privacidad y la luz natural.

La distribución escalonada crea zonas de vegetación profunda que fomentan la biodiversidad, reducen la ganancia de calor y reconectan a los ocupantes con la naturaleza, evocando la experiencia de una casa tradicional con jardín delantero, pero en un contexto vertical.

Arquitectura. Nivan Sky Gardens es un proyecto residencial visionario en Hyderabad, India, que sitúa la naturaleza en el corazón de la vida urbana. Fotos: Studio Symbiosis.

INFRAESTRUCTURA VERDE SOCIAL Y RECREATIVA

Más allá de las residencias individuales, la planta baja y la casa club del proyecto conforman una infraestructura social estratificada, enriquecida con paisajes recreativos y productivos.

Los residentes disfrutan de canchas deportivas, campos de juego abiertos, parcelas de cultivo orgánico, una piscina central con cascadas y servicios de bienestar como un miniteatro y una cafetería con vistas a los jardines.

Esta integración de zonas de actividad con abundante vegetación fomenta un estilo de vida activo y refuerza la identidad del proyecto como un ecosistema residencial centrado en la naturaleza.

“El resultado es una comunidad jardinera distribuida verticalmente, donde jardines privados de terraza, verdes colgantes y exuberantes arbustos crean colectivamente una expresión arquitectónica similar a un bosque”, de acuerdo con Studio Symbiosis

Aquí puedes conocer más proyectos del estudio.