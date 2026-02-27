El mapa del estilo en Bogotá suma un nuevo referente global

El Centro Comercial Andino anunció la apertura de una nueva tienda Lifestyle de Michael Kors en Bogotá. La llegada de esta reconocida marca internacional confirma que el mercado de moda de lujo en Colombia sigue creciendo y atrayendo a grandes casas del mundo.

¿Qué ofrece la nueva tienda?

Michael Kors, fundada en 1981 en Nueva York, es conocida por su estilo elegante, moderno y práctico.

En la nueva tienda los visitantes podrán encontrar:

Prendas ready-to-wear

Bolsos y artículos de cuero

Calzado

Relojes

Fragancias

Gafas de sol

El espacio está diseñado con el concepto global de la marca: un lujo cómodo y sofisticado, con una atmósfera cálida y luminosa que invita a recorrer cada sección con tranquilidad.

Con más de 30 años de historia, el Centro Comercial Andino se ha consolidado como uno de los principales referentes del retail exclusivo en el país.

Actualmente cuenta con marcas internacionales como Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Rolex, Omega, Tiffany & Co. y Hugo Boss, entre otras.

Además, en los próximos meses llegará Polo Ralph Lauren, lo que ampliará aún más la oferta de marcas premium en el país.

Bogotá sigue creciendo en moda

Con esta nueva apertura, Bogotá continúa posicionándose como un destino importante para la moda en Latinoamérica. La ciudad se convierte en un punto clave para las marcas internacionales que buscan expandirse en la región.

La llegada de Michael Kors al Centro Comercial Andino no solo amplía la oferta de lujo en Colombia, sino que reafirma que el país está en el radar de las grandes firmas del mundo.