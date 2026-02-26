Horóscopo de Los Ángeles y la valentía para superar desafíos este jueves 26 de febrero

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Jofiel

No te rindas ante nada, porque el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.El ángel Jofiel es sabiduría para seguir adelante.

Tauro

Arcángel Chamuel

No busques una vida fácil, busca ser una persona fuerte, la valentía te permita superar obstáculos. El ángel Chamuel será tu guía en ese paso difícil.

Géminis

Arcángel Gabriel

El fracaso es una oportunidad para comenzar de nuevo con más inteligencia y fortaleza. Pídele al ángel Gabriel que te guie y te dé luz para seguir adelante.

Cáncer

Arcángel Rafael

No importa lo lento que vayas siempre y cuando no te detengas para alcanzar todo lo que te propongas. El ángel Rafael estará allí para ayudarte a vencer el miedo.

Leo

Arcángel Uriel

Un sueño no se hace realidad por arte de magia, necesita sudor, determinación y trabajo duro y tu tienes todo para lograrlo.Tranquila que todo obstáculo lo vas a superar y el ángel Uriel guiará tu camino.

Virgo

Arcángel Zadkiel

Estás en un entorno cambiante y eso hace que estés aprehensiva. Tranquilidad y paciencia para sobrellevar cualquier reto. Invoca al ángel Zadkiel para que te guíe y tengas paz mental.

Libra

Arcángel Miguel

La felicidad no es algo hecho. Viene de tus propias acciones y con buenas vibras se hace más corto el camino. El ángel Miguel estará contigo para que saques ese poder divino que necesitas.

Escorpio

Arcángel Raziel

Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés porque tu esfuerzo valdrá la pena. Sigue adelante que Raziel estará a tu lado para guiarte.

Sagitario

Arcángel Azrael

No te detengas hasta estar orgulloso de cada tropiezo porque de ellos aprendes a seguir adelante.Deja que Azrael te ayude a sanar las heridas y a avanzar al éxito.

Capricornio

Arcángel Raguel

Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar y tu eres valiente y perseverante. Invoca con fuerza a Raguel para que te guie por el mejor camino y aleje de ti todo lo malo que te rodea.

Acuario

Arcángel Sariel

Si tienes que corregir a alguien porque las cosas no están saliendo bien, hazlo, pero desde el amor y la humildad.El ángel Sariel te acompañará para que tu carácter no te juegue una mala pasada.

Piscis

Arcángel Remiel

Nunca permitas que una crisis te impida alcanzar tus metas y si tienes que dar el mayor esfuerzo, hazlo que vale la pena. El ángel Remiel los protege y los ayuda a estar juntos.