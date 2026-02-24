Resiliencia y liderazgo: el poderoso encuentro femenino que llega a Bogotá

Bogotá será escenario de un poderoso encuentro femenino que busca convertir historias de dolor en procesos de liderazgo y autonomía. Los próximos 3 y 4 de marzo de 2026, 300 mujeres se reunirán en el Auditorio de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC), en la localidad de Kennedy, para participar en el simposio “Mujeres Protagonistas: Arte, Escritura y PNL para la Libertad”, un evento gratuito que abre la agenda distrital en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En una ciudad donde miles de mujeres enfrentan desafíos relacionados con la violencia, la desigualdad y la falta de oportunidades, este encuentro propone una apuesta distinta: transformar la experiencia en acción colectiva y liderazgo.

Un simposio en Bogotá que convierte la experiencia en transformación

El evento se desarrollará el 3 de marzo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y el 4 de marzo de 9:00 a.m. a 12:00 m., con inscripción previa y cupos limitados.

Lejos de ser una agenda académica convencional, el simposio integrará arte, literatura y Programación Neurolingüística (PNL) como herramientas prácticas para resignificar experiencias de vida y convertir situaciones de vulnerabilidad en procesos de resiliencia y liderazgo femenino.

La programación incluye:

Conferencias magistrales

Paneles de experiencias comunitarias

Mesas de diálogo y construcción colectiva

Taller práctico de escritura creativa

Experiencias artísticas en vivo

Cada espacio está diseñado para fortalecer la autoestima, promover la autonomía económica y emocional, y consolidar redes de apoyo sólidas en la localidad de Kennedy.

Voces que inspiran liderazgo femenino

La jornada del 3 de marzo abrirá con la intervención de Mymi Soto, comunicadora social y creadora del concepto “comunicación saludable”, quien propondrá ejercicios prácticos de comunicación consciente como herramienta de empoderamiento personal y colectivo.

El eje central estará a cargo de Marisol Pabón Rodríguez, Referente Nacional Certificadora y Trainer Coach en PNL, quien abordará cómo identificar y enfrentar el maltrato y la discriminación mediante herramientas estructuradas de Programación Neurolingüística, con un enfoque aplicado al contexto de las mujeres colombianas.

El cierre del primer día lo protagonizará Belky Arizala, empresaria, modelo y actriz, con una puesta en escena que integrará estética, mensaje y empoderamiento femenino en una experiencia artística de alto impacto.

Escritura creativa y arte como caminos de libertad

El 4 de marzo, la palabra escrita será protagonista. El taller “Las mujeres de mi vida” será dirigido por John Jairo Junieles, reconocido entre los 39 escritores latinoamericanos más destacados de su generación según Bogotá 39 del Hay Festival & UNESCO. El espacio permitirá transformar memoria y experiencia personal en narrativa.

Por su parte, Ernesto Herazo, artista multimedial y máster en Programación Neurolingüística, presentará “Las cartas del profesor Brayan”, un ejercicio de autoficción que propone el arte como herramienta de reflexión y construcción de sentido.

La conducción del evento estará a cargo de Mónica Chávez, quien aportará desde la escena artística una mirada sobre el cuerpo, la voz y la presencia femenina en los espacios públicos.

Un manifiesto colectivo para fortalecer redes en Kennedy

Más que un simposio, el encuentro busca dejar una huella comunitaria. La segunda jornada culminará con la lectura de un manifiesto colectivo y la construcción de compromisos concretos para fortalecer redes permanentes de apoyo entre mujeres en Kennedy.

Según Marisol Pabón Rodríguez, coordinadora del evento, la motivación es clara: generar espacios donde las mujeres puedan resignificar experiencias de vida mediante prácticas creativas que transformen situaciones de violencia y vulnerabilidad en procesos de resiliencia, autonomía y liderazgo.

Las mujeres interesadas —y también hombres que deseen participar— pueden inscribirse gratuitamente a través del enlace disponible en las redes sociales de @Fundasol_126.

FUNDASOL 126: una década impactando comunidades

El simposio es organizado por FUNDASOL 126, entidad sin ánimo de lucro que durante más de diez años ha trabajado por el empoderamiento femenino y la prevención de violencias basadas en género, impactando a más de 20.000 personas en comunidades vulnerables.

El evento cuenta además con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, consolidándose como una apuesta concreta por una Bogotá más equitativa, consciente y comprometida con el liderazgo femenino.