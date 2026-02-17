Regalos atemporales para el mes del amor que son mejores que un oso y un chocolate

Si bien es cierto que hay muchos regalos que pueden mostrar el amor hacia otro, hay un trecho enorme que se fija desde el ruso de ‘Sex and the City’ regalándole a Carrie Bradshaw un Oscar de la Renta para ir a la ópera, hasta un peluche a una persona adulta que no sabrá dónde ponerlo, o unas flores que morirán en tres días. Pero hay también elecciones de muy buen gusto, en el intermedio, para impactar más allá de San Valentín.

Con Carolina Herrera no hay quien se resista

La Gift Guide de CH Carolina Herrera propone una selección de accesorios que celebran la elegancia atemporal, la artesanía y el detalle. Inspirada en un universo donde la sofisticación convive con la espontaneidad, la colección se apoya en texturas ricas, diseño refinado y una estética lúdica pero elevada.

Elaboradas a mano en el Atelier de la marca en España, estas piezas trascienden la idea de un simple obsequio y se convierten en regalos con intención, pensados para celebrar la amistad, el amor y la belleza de los momentos compartidos.

Algunas de las piezas sugeridas pueden ser los bolsos, como el Blasón S, el bolso mediano de mano, los zapatos Royal 80 destalonados, o sus accesorios con insignias. Ahora, también puede regalar la icónica Andy Bag, que cumple veinte años.

Desde su creación, este diseño se ha convertido en un referente del guardarropa femenino, siendo transmitido de madres a hijas y reinterpretado a lo largo de dos décadas con una variedad de tamaños, colores y estilos que responden a diversas formas de vida y estética personal.

Con un diseño elegante, cómodo y profundamente atemporal, la Andy Bag ha sido protagonista en los armarios de mujeres influyentes y amantes de la moda alrededor del mundo. Su presencia constante en distintas generaciones refleja cómo una pieza bien concebida puede convertirse en un objeto de valor emocional y uso cotidiano, más allá de las tendencias efímeras.

La colección Andy se caracteriza por su artesanía excepcional y por el uso de materiales de primera calidad, elaborados por expertos artesanos en los talleres de la marca en España. Cada bolso respira continuidad estética y funcionalidad, combinando tradición artesana con una sensibilidad moderna.

Todo lo puede encontrar en: https://chcarolinaherrera.com/co/es

MAC Cosmetics: opción segura y genial en maquillaje

La icónica marca tiene siempre labiales legendarios, de todos los tonos, que puede encontrar en Falabella y Blush Bar, así como en sus tiendas presenciales y online.

Es así como la marca también tiene diversas líneas, entre las que destaca la Powder Kiss, una colección pensada para expresar cada mood del minimalismo suave al maximalismo audaz. Inspirada en las tendencias globales y creada por artistas, la línea presenta el nuevo Powder Kiss Hazy Matte Lipstick, con un acabado mate, ligero e hidratante, que logra ese efecto difuminado en segundos y sin esfuerzo; junto al Powder Kiss Lip + Cheek Mousse, un mousse multitarea para labios y mejillas que aporta color suave, acabado aterciopelado y un look fresco y moderno.

Para quienes prefieren una declaración más intensa, M·A·Cximal Silky Matte Lipstick completa la propuesta con un mate sedoso de alto impacto, cómodo y de larga duración. Con una amplia gama de tonos icónicos y nuevos colores, estas fórmulas combinan hidratación, rendimiento profesional y versatilidad, invitando a jugar, mezclar y expresarse libremente.

Disponibles en https://maccosmetics.ecometri.shop/573153056876

Plan para dos: inolvidable experiencia gastronómica

Una experiencia gastronómica especial para compartir, disponible del 12 al 22 de febrero en restaurantes seleccionados de la cadena

En el marco de su propuesta gastronómica Ruta de los Sabores, Hoteles ESTELAR presenta su campaña de temporada “San Valentín para dos”, una invitación a celebrar el amor y la amistad a través de una experiencia culinaria diseñada especialmente para compartir en pareja.

Del 12 al 22 de febrero, los restaurantes participantes ofrecerán un Menú Degustación para dos personas, creado para brindar una experiencia romántica, sofisticada y memorable, ideal para quienes buscan celebrar San Valentín con un plan diferente en la ciudad o durante su estadía en hoteles ESTELAR.

Restaurantes participantes

Tonnarello (Bogotá, Paipa, Ibagué)

Bulería (Bogotá, Cali)

Fiola Trattoria (Medellín, Bogotá)

Kuzina (Bogotá, Medellín, Cartagena, Villavicencio, Paipa)

Origen (Manizales y Sants Marta)

Adele Cocina Europea (Medellín)

Plaza Café (Bogotá)

La experiencia “San Valentín para dos” incluye:

1 entrada para compartir

2 platos fuertes

1 postre para compartir

2 copas de Lambrusco Spritz

Valor del menú: $150.000 por pareja

Cada restaurante ha diseñado una propuesta gastronómica que combina su identidad culinaria, invitando a las parejas a vivir una experiencia memorable en espacios elegantes y acogedores.

Impulso a la experiencia gastronómica urbana

Con esta iniciativa, la Ruta de los Sabores de Hoteles Estelar continúa fortaleciendo su posicionamiento como una propuesta gastronómica independiente dentro de la ciudad, abierta tanto a huéspedes como a público general, y reafirma su apuesta por experiencias diferenciales que dinamizan el consumo en temporada.

Las reservas pueden realizarse directamente en cada restaurante.