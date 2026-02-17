Recomendaciones para que las finanzas en pareja no rompan la relación

El dinero es una de las principales causas de conflicto en la vida en común, por lo que es importante hablar de ingresos, deudas, gastos y metas. Foto: Freepik.

Las finanzas personales pueden ser una fuente de preocupación cuando se está soltero, pero posiblemente ocasionan más estrés cuando se está en una relación.

Discutir por situaciones relacionadas con las finanzas en pareja es algo que a muchas personas les sucede y que no siempre se trata con la atención que merece.

Aunque toma algo de tiempo, ser abierto con tu ser querido sobre este tema y trabajar juntos para desarrollar un buen sistema para administrar el dinero de ambos les dará una tranquilidad financiera importante, lo que contribuirá a que la relación se vea fortalecida.

RECOMENDACIONES

En un ámbito tan diverso como las relaciones y gastos en pareja, encontrar el método adecuado para llevar las finanzas junto a otra persona requiere que ambas partes estén en la misma sintonía.

Por ello, es importante poner atención a estas recomendaciones:

1. Revisen el estado de las deudas. Lo mejor que pueden hacer para administrar el dinero con su pareja es ser lo más abierto y honesto posible sobre el estado de sus finanzas. Es indispensable conversar sobre deudas, préstamos, historial crediticio, hábitos de gasto y metas financieras, entre otros aspectos relacionados con el dinero.

2. Definan los objetivos financieros. Hablar de deudas con otra persona nunca es un tema agradable. Sin embargo, la mejor forma de mantener los esfuerzos de ambos en una misma dirección es enfocarse en los objetivos compartidos. Ya sean a corto, a mediano o a largo plazo, tener metas financieras en la relación, como comprar una casa o viajar a otro país, permite visualizar metas a futuro y ayuda a trabajar en conjunto para lograrlas.

3. Establezcan un presupuesto familiar. Decidir cuánto gastarán semanalmente cada uno les puede ayudar a mantenerse al día con sus ahorros y metas, y a evitar las disputas por dinero. Lo ideal es que una vez que sepan cuánto ganan y el total de los gastos en pareja, designen montos específicos para cada uno de los apartados en su presupuesto.

4. Dividan sus responsabilidades financieras. Otra forma de garantizar la armonía en las finanzas en pareja es compartir las responsabilidades. Tener claridad sobre quién paga los diferentes gastos mensuales, o en qué porcentaje, ayuda a establecer una relación que se percibe como igual y nadie piensa que el otro se aprovecha.

5. No tengan miedo a dar seguimiento. Una vez que conocen cómo llevar las finanzas en pareja, es fácil dejar que las cosas entren en piloto automático y avancen. Pero, a medida que cambien algunos asuntos, es posible que los gastos, los ingresos y las metas deban adaptarse de vez en cuando. Hablar de dinero con regularidad es una forma de asegurarse que su plan financiero aún está vigente y es equitativo.

CUIDADO CON LA INFIDELIDAD FINANCIERA

Al sentarse a hablar de finanzas en pareja, es fundamental acordar qué gastos se compartirán, cómo se dividirán los pagos y qué tipo de compras requieren aviso o autorización previa.

Estos acuerdos reducen confusiones y ayudan a prevenir la llamada infidelidad financiera, que ocurre cuando una persona oculta deudas, realiza gastos importantes sin avisar o utiliza recursos comunes sin consentimiento.

Aunque suele originarse por miedo, vergüenza o falta de reglas claras, con el tiempo debilita la confianza y genera conflictos innecesarios.

LAS CLAVES

Se debe partir de que no existe una fórmula específica de cómo llevar las finanzas en pareja, ya que todas las relaciones son distintas.

Muchas parejas prefieren manejar el dinero por separado.

Algunas parejas combinan sus cuentas y su presupuesto familiar, mezclando el dinero que obtienen como ingresos e incluso agregan los de sus fondos para la jubilación.

En un ámbito tan diverso como las relaciones y gastos en pareja, encontrar el método adecuado para llevar las finanzas junto a otra persona requiere que ambas partes estén en la misma sintonía.

ENTREVISTA

Ricardo Chavero, CEO de NetWorth

1. ¿Por qué es importante hablar de dinero cuando dos personas deciden vivir en pareja?

–Una relación de este tipo implica decisiones económicas compartidas. Sin embargo, muchas parejas no cuentan con una estructura clara para administrar sus finanzas. Más allá de dividir gastos a la mitad, es importante construir un plan conjunto que considere ingresos y objetivos de ahorro, además de cómo cada miembro aporta al bienestar del hogar.

2. ¿Cuál es el secreto para que las finanzas en pareja sean sanas?

–Un enfoque equitativo no siempre es un reparto 50/50 de los ingresos; puede significar aportar según la capacidad de cada persona. Es necesario establecer metas comunes y desarrollar una cultura de diálogo financiero que fortalezca tanto la relación como la salud económica del hogar.

Este tipo de estrategias no solo fortalece la solvencia económica conjunta, sino que también contribuye a reducir el estrés financiero y a mejorar la toma de decisiones a largo plazo.

FUENTES: BBVA, NETWORTH Y PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (MÉXICO).