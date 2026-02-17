Estos son los próximos carnavales de Latinoamérica

Foto Nequi corona a los ‘Reyes de la Calle’ y destaca a emprendedores en el -Carnaval de Barranquilla.

Los carnavales se convierten en uno de los momentos más esperados del año para viajar, celebrar y conectar con nuevas culturas y tradiciones.

Si bien el de Río de Janeiro, continúa siendo uno de los más icónicos de la región, hay otros que también ganan popularidad. Cada vez más viajeros millennials buscan sumarse a fiestas populares que combinan música, tradición y una fuerte identidad local, en distintos puntos de Latinoamérica.

“Hoy los viajeros buscan vivir los carnavales de una manera más cercana, conectando con las tradiciones y la identidad de cada destino. Desde Despegar acompañamos esa búsqueda con propuestas en distintos países de la región, para que cada persona pueda elegir de forma fácil, cómo y dónde vivir esta experiencia”, afirmó Pablo Jaitman, country manager para Despegar Colombia.

Carnavales en Latam: no se los puede perder

En orden cronológico, México, da inicio al Carnaval de Veracruz, el cual ofrece una experiencia donde la fiesta se mezcla con el mar, la música y la gastronomía local. Comparsas, desfiles y espectáculos musicales forman parte de una celebración alegre y abierta, ideal para quienes buscan combinar descanso y diversión. En 2026, el Carnaval de Veracruz se celebrará del 10 al 18 de febrero, con varios días de festejos frente a la costa.

En Argentina, una de las celebraciones más representativas es La Chaya, el tradicional Carnaval de La Rioja, una fiesta que rinde homenaje a la tierra, la cosecha y la identidad local. Del 13 al 15 de febrero, la ciudad se llena de música folklórica y encuentros populares que celebran la tierra, la cosecha y la identidad local. Durante esos días, locales y visitantes comparten festejos al ritmo de zambas y chacareras.

De forma simultánea, en Brasil, el Carnaval de Olinda transforma a la ciudad en un gran escenario al aire libre, donde comparsas, bandas y los tradicionales muñecos gigantes recorren las calles empedradas. Este año, la celebración tendrá lugar del 13 al 18 de febrero, con festejos que comienzan desde temprano y se extienden durante todo el día, invitando a locales y visitantes a ser parte de la fiesta.

Y finalmente, Colombia, da inicio al Carnaval de Barranquilla, una de las celebraciones culturales más importantes de la región que cuenta con el reconocimiento de la UNESCO. Celebración que recibió a más de 800.000 visitantes en 2025 y se celebrará del 14 al 17 de febrero de este año.

ca

Jairo Cassiani Foto Carnaval de Barranquilla 2026.

La ciudad se transforma con desfiles, música y danzas que reflejan la diversidad y el espíritu festivo del país. Eventos emblemáticos como la Guacherna, la Batalla de Flores y una agenda cargada de actividades invitan a los viajeros a vivir el carnaval desde adentro, en cada rincón de la ciudad.

Con presencia en toda la región y una propuesta integral que incluye vuelos, alojamientos y actividades, Despegar facilita la planificación de viajes para vivir los carnavales de una forma diferente.

A través de sus paquetes turísticos, los viajeros pueden acceder a una experiencia más simple y conveniente, con ahorros de hasta un 30% en comparación al hacerlo por separado, además de contar con múltiples medios de pago y opciones de financiación.