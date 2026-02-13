Qué son los portales energéticos y por qué Colombia concentra algunos de los más poderosos

Cuando se habla de portales energéticos, es común asociarlos con rituales ajenos a las religiones tradicionales o con prácticas esotéricas. Sin embargo, en su acepción contemporánea aplicada al bienestar humano, los portales energéticos se entienden como espacios —naturales o creados— donde confluyen condiciones geográficas, hídricas y biológicas capaces de favorecer estados de equilibrio físico, mental y espiritual. En ese mapa global, Colombia destaca por su biodiversidad y geografía como un territorio potencialmente activo.

¿Qué son los portales energéticos?

Los portales energéticos se describen como lugares o momentos con mayor densidad vibratoria, asociados a la interacción entre la Tierra (geología, agua, magnetismo) y los seres vivos. Su uso, señalan expertos, debe ser responsable y guiado, evitando la extralimitación o alteración de los espacios.

Para Rita Kotov, experta en Energy Coaching y fundadora de Metanoia Gardens, “cuando hablamos de portales energéticos naturales, nos referimos a lugares específicos que facilitan terapias alternativas y su impacto en la salud, promoviendo la conexión con la naturaleza y la expansión de la espiritualidad”.

Aunque las ciencias exactas aún no han emitido consensos definitivos sobre su eficacia, las culturas ancestrales y la geobiología —disciplina que estudia las energías del interior de la Tierra y su interacción con los seres vivos— sostienen que existen zonas con densidades energéticas superiores, históricamente consideradas sagradas.

Los cuatro tipos de portales energéticos

La literatura especializada y la tradición ancestral reconocen cuatro tipologías:

1) Portales naturales

Son espacios con alta resonancia asociados a montañas, desiertos o vórtices. A nivel internacional se citan Sedona (EE. UU.) o Machu Picchu (Perú). Su potencia suele vincularse a configuraciones geológicas, campos magnéticos y minerales conductores.

2) Portales temporales

Se activan en momentos específicos por alineaciones solares o planetarias: solsticios, eclipses, portales numéricos (8/8, 11/11) y tránsitos astrológicos, que, según esta corriente, incrementan la vibración del entorno.

3) Bioportales o portales interiores

Relacionados con las vibraciones del cuerpo humano, se activan mediante meditación, respiración consciente y sonido. Aquí se incluyen conceptos como chakras y activaciones energéticas internas.

4) Portales artificiales

Creados por el ser humano a través de ceremonias, geometrías sagradas o intención colectiva coherente. Los expertos advierten que su uso debe ser regulado y acompañado para evitar distorsiones del propósito de bienestar.

Kotov aclara que, salvo los portales naturales, “las prácticas intencionales que alteran o extralimitan la capacidad base de un portal pueden intensificar profundidad, impacto y duración; por ello, deben ser guiadas por expertos y vigiladas”.

Colombia: biodiversidad y lugares sagrados

Con más de 31 millones de hectáreas protegidas, Colombia es la segunda nación más biodiversa del mundo. Esta riqueza en aguas minerales, vegetación y geografía sustenta la identificación de múltiples sitios con alto flujo energético, entre ellos:

Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena, Cesar y La Guajira), destacada por su valor arqueológico y espiritual.

(Magdalena, Cesar y La Guajira), destacada por su valor arqueológico y espiritual. Laguna de Guatavita , por su geología lacustre y simbolismo ancestral.

, por su geología lacustre y simbolismo ancestral. Caño Cristales, asociado a arqueología pictográfica y singularidad ecológica.

A estos se suman alrededor de 16 reservas naturales consideradas sagradas por narrativas indígenas y objeto de estudio antropológico. Pese a ello, la investigación científica continúa y, por ahora, el aprovechamiento se ha concentrado en el turismo cultural.

En la cordillera oriental, Metanoia Gardens se presenta como el primer espacio del país habilitado para sesiones de bienestar y medicina alternativa basadas en portales naturales. El lugar conserva estructura no intervenida, cuenta con nueve jardines y se beneficia de su ubicación estratégica.

Según Kotov, tres factores lo definen como altamente vibratorio:

Composición geológica especial. Cruce de canales de agua subterránea que conectan lagunas de la zona, respaldado por registros muiscas y estudios de radiestesia. Evidencias de uso ceremonial y de curación ancestral, aún en investigación.

Además, su alineación con la línea de lagunas (Ubaque, Teusacá–El Verjón, La Siecha, Guaca y Guatavita), junto con la presencia de plantas medicinales, refuerza su valor para prácticas de bienestar.

¿En qué se diferencian de las prácticas extrasensoriales?

La clave está en el propósito. Mientras las prácticas extrasensoriales buscan experiencias fuera del marco físico, los portales energéticos, en su enfoque de bienestar, priorizan la salud integral, la conexión con la naturaleza y el equilibrio, sin alterar ni forzar los espacios.