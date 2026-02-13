¿Amor sin deseo? Expertos explican por qué muchos hombres evitan la intimidad

¿Por qué muchos hombres no sienten “ganas” a pesar de amar a su pareja?

Llegó San Valentín y, para muchas parejas, la fecha llega con sentimientos encontrados. Hay cariño, compromiso y amor, pero no necesariamente deseo sexual. Esta situación, lejos de ser un tabú aislado, es una realidad frecuente en hombres que aman a su pareja, pero no sienten “ganas” de tener intimidad.

El doctor Camilo Aldana, especialista de Boston Medical, clínicas especializadas en salud sexual masculina, explica que este escenario suele generar malentendidos profundos dentro de la relación.

“Es común que la pareja interprete la falta de iniciativa sexual como desinterés o infidelidad, cuando en realidad puede haber un problema de desempeño sexual detrás del ‘no tengo ganas’”, señala el experto.

Bajo deseo sexual y disfunción eréctil: una confusión frecuente

Uno de los principales errores es asumir que la falta de deseo siempre es emocional. Según Boston Medical, existen dos condiciones distintas que a menudo se mezclan:

Bajo deseo sexual: ausencia de interés o motivación para tener relaciones.

El problema surge cuando ambas condiciones se retroalimentan. De acuerdo con datos de la clínica, hasta el 30 % de los hombres atendidos por disfunción eréctil desarrolla también bajo deseo sexual, principalmente por miedo a fallar.

“Ambos problemas suelen coexistir y formar un ciclo disfuncional: el temor al desempeño lleva a evitar el sexo, y esa evitación termina apagando el deseo”, explica Aldana.

En una muestra de pacientes atendidos durante 2025, se encontró que:

El 86 % de los hombres con disfunción eréctil evita las relaciones sexuales.

El miedo a fallar: el enemigo silencioso de la intimidad

La ansiedad por el rendimiento sexual es uno de los factores más determinantes en la pérdida del deseo. Cuando el encuentro íntimo se percibe como una “prueba” y no como un espacio de conexión, el cuerpo y la mente reaccionan bloqueándose.

Este fenómeno no solo afecta la vida sexual, sino también la comunicación, la autoestima y la cercanía emocional en la pareja.

Cinco consejos para recuperar la llama en San Valentín

Desde la experiencia clínica, el doctor Aldana enfatiza que la sexualidad va mucho más allá del placer físico:

“El sexo es un espacio donde la conexión se renueva, el deseo se sostiene y la relación se mantiene viva”.

Para que este 14 de febrero marque el inicio de una nueva etapa, el especialista recomienda: