¿Buscas viajar con mayor comodidad y evitar el proceso de documentar equipaje?

Si alguna vez te preguntaste qué significa carry on en vuelos, la respuesta es sencilla: se trata del equipaje de mano, aquel que puede ir contigo en la cabina de pasajeros.

Conocer las características y restricciones de las maletas carry on es clave para organizarte mejor y evitar inconvenientes en tu experiencia de viaje.

Viajar con una de estas maletas tiene varios beneficios. Uno de ellos es evitar los tiempos de espera en las bandas de equipaje, algo que agradecen quienes tienen conexiones ajustadas o desean salir rápido del aeropuerto.

Además, puedes tener contigo artículos de valor o indispensables, como medicamentos o dispositivos electrónicos, sin riesgo de extravío.

LAS CLAVES

• Una maleta carry on es el equipaje de mano que puedes llevar contigo en la cabina de pasajeros, sin necesidad de documentarlo. Su tamaño está pensado para que pueda ir en los compartimentos superiores.

• Permite ahorrar tiempo en aeropuertos, al no ser equipaje documentado y evitar costos adicionales. Mientras cumpla con las medidas y el peso establecidos por la aerolínea, suele estar incluida sin cargo adicional en la mayoría de tarifas básicas.

• Antes de elegir una maleta carry on, revisa las medidas permitidas por la aerolínea con la que vas a viajar. En la mayoría de los casos, las dimensiones se mantienen dentro de ciertos estándares: alto entre 50 y 55 cm, ancho entre 35 y 40 cm, y profundidad entre 20 y 25 cm.

• Además del tamaño, es importante considerar el peso máximo permitido. La mayoría de aerolíneas fijan un límite de 10 kg para el equipaje de mano. Para aprovechar mejor este margen, es preferible una maleta ligera en vacío.

TIPOS

Existen distintos tipos de maletas carry on que se adaptan a las necesidades, estilos de viaje y preferencias personales. Aunque todas cumplen con el tamaño permitido en cabina, la experiencia cambia según el material, la estructura y la forma en que organizas tus cosas.

1. Rígidas. Son conocidas por su resistencia y capacidad para proteger el contenido frente a golpes o cambios de clima. Suelen fabricarse con materiales que conservan la forma aun cuando la maleta va llena. Funcionan bien si viajas con objetos frágiles o electrónicos que necesitan mayor protección.

2. Blandas. Están hechas de telas resistentes como poliéster y ofrecen mayor flexibilidad en la organización. Muchos modelos incluyen bolsillos frontales que facilitan guardar documentos o accesorios a los que necesitas acceder rápido. Son prácticas si buscas algo más ligero o adaptable al contenido del viaje.

3. Expandibles. Cuentan con cierres que permiten aumentar ligeramente su capacidad. Este tipo de maleta es útil cuando regresas con más cosas de las que llevaste o si sueles empacar ropa voluminosa. El sistema expansible agrega espacio sin comprometer demasiado las medidas de cabina.

4. Ultraligeras. Las maletas ultraligeras están diseñadas para aprovechar al máximo el límite de peso permitido, especialmente si es necesario apegarse a los 10 kg habituales. Utilizan materiales livianos y ruedas de fácil maniobra, lo que ayuda a desplazarte con comodidad por aeropuertos y terminales.

¿QUÉ TENER EN CUENTA?

Al elegir una maleta carry on, hay varios aspectos que debes considerar para que tu compra sea funcional y duradera:

• Material y resistencia: elige materiales resistentes que soporten golpes sin añadir demasiado peso.

• Peso de la maleta vacía: una maleta ligera te da más espacio útil para tus cosas y te facilita moverte sin que el equipaje pese más de lo necesario.

• Ruedas y maniobrabilidad: las ruedas giratorias facilitan el desplazamiento por aeropuertos, estaciones y calles.

• Capacidad real y expansión: verifica que la maleta te permita un volumen apropiado o expansión si necesitas llevar más equipaje.

• Compatibilidad con aerolíneas: asegúrate de que las dimensiones se ajusten a las políticas de la aerolínea para evitar cargos adicionales o problemas en el embarque.

• Opiniones de personas usuarias: leer reseñas sobre diferentes maletas te permitirá conocer experiencias reales sobre durabilidad, envío y servicio postventa.

CONSEJOS PARA EMPACAR

Empacar de forma inteligente puede marcar una gran diferencia cuando viajas con un equipaje reducido.

1. Lleva solo lo esencial: evalúa lo que realmente necesitas para tu viaje. Ropa básica, artículos de higiene personal y dispositivos electrónicos suelen ser suficientes.

2. Usa bolsas organizadoras: permiten aprovechar mejor el espacio y mantener el orden.

3. Aprovecha los bolsillos externos: guarda ahí artículos de acceso rápido como tu pasaporte, boletos o cargadores.

4. Enrolla tu ropa: es una técnica que ahorra espacio y evita arrugas en las prendas.

FUENTES: TRAVEL & LIFE, MERCADO LIBRE Y EL VIAJERO SERIAL.