Bunbury estrena “Creer que se puede creer”, tercer adelanto de De un siglo anterior

El músico español Enrique Bunbury continúa revelando las piezas de su próximo trabajo discográfico con el estreno de “Creer que se puede creer”, el tercer adelanto oficial de De un siglo anterior, álbum que verá la luz el 17 de abril de 2026. La canción ya está disponible en plataformas digitales y llega acompañada del anuncio de nuevas fechas en vivo para finales de 2026.

Una canción sobre la fe personal y el camino elegido

“Creer que se puede creer” es una reflexión íntima y poderosa sobre la fe en uno mismo, la búsqueda de sentido y la decisión de avanzar incluso en medio de la incertidumbre. Bunbury plantea la independencia de la misión personal, reivindicando la curiosidad y el aprendizaje como motores para seguir adelante sin traicionar la propia esencia, aun cuando ello implique asumir todas sus consecuencias.

En lo musical, el tema propone un diálogo orgánico entre ritmos latinos y guitarras eléctricas, que se encuentran y conviven en un mismo territorio sonoro, reafirmando la constante exploración artística que ha marcado la carrera del artista aragonés.

De un siglo anterior: grabación, concepto y lanzamiento

El álbum De un siglo anterior fue grabado en febrero de 2025 y mezclado en agosto del mismo año en el Desierto de los Leones, México, con la participación de músicos de toda Latinoamérica y España. El proyecto ya se encuentra disponible para pre-order, consolidando la expectativa alrededor de uno de los lanzamientos más esperados del rock en español para 2026.

Un videoclip con estética vintage y final abierto

Para el videoclip de “Creer que se puede creer”, Bunbury vuelve a colaborar con la joven realizadora Laura G. Escribano, quien apuesta por una narrativa visual construida con cámaras vintage y proyecciones, dando como resultado una pieza de estética cuidada y evocadora, con un final deliberadamente abierto a múltiples interpretaciones.

Nuevas Mutaciones Tour 2026: América y España

Junto al estreno del sencillo, Enrique Bunbury anunció las fechas del Nuevas Mutaciones Tour 2026, una gira que recorrerá América y España a finales del próximo año. El tour contará con un nuevo espectáculo en el que el artista revisará su cancionero acompañado por una banda de diez músicos, prometiendo un show renovado y lleno de sorpresas.

La banda que acompañará a Bunbury en 2026

El Nuevas Mutaciones Tour 2026 contará con una alineación de alto nivel: