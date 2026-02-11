Eventos, festivales y tradiciones: así será la agenda cultural de Los Cabos en 2026

Los Cabos se consolida en 2026 como uno de los destinos culturales más atractivos de América Latina. Más allá de sus playas y paisajes desérticos, este paraíso de Baja California Sur vive un año marcado por una agenda que reúne arte, música, gastronomía, tradiciones y deporte de talla internacional. Con cerca de 100 eventos culturales a lo largo del año, Los Cabos confirma que la cultura y la creatividad son protagonistas de su propuesta turística.

Un destino cultural que conquista al turismo colombiano

El crecimiento del interés colombiano por Los Cabos es evidente. En los últimos años, Colombia se posicionó como el tercer mercado emisor de turistas, solo después de Estados Unidos y Canadá, con más de 7.400 visitantes.

Los viajeros colombianos encuentran aquí una combinación difícil de igualar: resorts de lujo, playas cristalinas, experiencias al aire libre y una agenda cultural que integra festivales, arte contemporáneo y tradiciones profundamente arraigadas.

Arte y cultura: creatividad bajo el cielo de Los Cabos

Art Walk (Paseo del Arte)

Todos los jueves, hasta el mes de junio, el Distrito del Arte de San José del Cabo se transforma con el Art Walk, la experiencia cultural más emblemática del destino. Galerías abiertas, artistas locales, música en vivo y gastronomía convierten al centro histórico en un recorrido al aire libre que celebra la identidad creativa de Los Cabos.

Los Cabos International Film Festival

Durante diciembre, Cabo San Lucas y San José del Cabo se convierten en el epicentro del cine con el Los Cabos International Film Festival. Estrenos internacionales, cineastas, alfombra roja y actividades especiales posicionan al destino como un punto clave para la industria cinematográfica en Norteamérica.

Tradiciones que definen la identidad del destino

Carnaval de La Paz 2026

Del 12 al 22 de febrero, Baja California Sur vibra con el Carnaval de La Paz, la festividad cultural más importante de la región. Bajo el concepto Reinas del Cambio, el evento contará con conciertos de Ricky Martin, Mon Laferte, Natalia Jiménez y Edén Muñoz, consolidándose como un gran atractivo cultural y musical para visitantes nacionales e internacionales.

Día de los Muertos

El 1 y 2 de noviembre, San José del Cabo y Cabo San Lucas conmemoran el Día de los Muertos con altares, ofrendas, música y actividades culturales. Esta celebración ancestral convierte al destino en un espacio de encuentro entre arte, memoria y tradición mexicana.

Música y festividades populares

Fiestas Tradicionales de San José del Cabo

A mediados de marzo, la ciudad celebra sus fiestas patronales con conciertos, gastronomía local y eventos comunitarios. Es la festividad más importante del calendario local y una oportunidad única para vivir la identidad regional de Los Cabos.

San José Jazz Weekend

Del 23 al 24 de mayo, el San José Jazz Weekend reúne a artistas locales, nacionales e internacionales, reforzando el carácter cosmopolita y creativo del destino.

Gastronomía: sabores que también son cultura

Sabor a Cabo

En diciembre, Los Cabos celebra Sabor a Cabo, el festival gastronómico más emblemático del destino. Chefs, restaurantes y productores locales ofrecen alta cocina y maridajes, acompañados de música en vivo. En ediciones anteriores han participado artistas como Juanes, Maluma, Lila Downs y Maná.

Sabores San José

Todos los martes, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., el centro histórico de San José del Cabo se convierte en un corredor gastronómico que celebra la cocina regional con productores locales y propuestas culturales.

Festival del Ostión

El 18 de abril, Veleros Beach Club será sede del Festival del Ostión, un evento que combina alta gastronomía, sustentabilidad, música en vivo y coctelería de autor frente al Mar de Cortés.

Deporte y naturaleza: experiencias al aire libre

World Wide Technology Championship : del 2 al 8 de noviembre, en El Cardonal at Diamante, con presencia de figuras como Camilo Villegas y Nicolás Echavarría .

: del 2 al 8 de noviembre, en El Cardonal at Diamante, con presencia de figuras como y . Mifel Tennis Open by Telcel Oppo : del 27 de julio al 1 de agosto, parte del circuito ATP 250.

: del 27 de julio al 1 de agosto, parte del circuito ATP 250. Bisbee’s Black & Blue Fishing Tournament : del 26 al 30 de octubre, el torneo de pesca deportiva más grande del mundo.

: del 26 al 30 de octubre, el torneo de pesca deportiva más grande del mundo. Avistamiento de ballenas y tiburón ballena: hasta abril, una de las experiencias naturales más emblemáticas del destino.

Los Cabos 2026: cultura, lujo y experiencias inolvidables

Cada vez más viajeros colombianos eligen Los Cabos como su lugar de escape. En 2026, el destino demuestra que es mucho más que sol y playa: es un escenario donde el arte, la música, la gastronomía, las tradiciones y la naturaleza se combinan para ofrecer experiencias auténticas y memorables. Con una agenda cultural diversa y de alto nivel, Los Cabos se consolida como un destino imperdible para quienes buscan viajar y vivir la cultura en todas sus formas.