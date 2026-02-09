San Valentín en Bogotá: planes anti-cliché para celebrar con amigos o en pareja

Este San Valentín, deja atrás los planes tradicionales y sorprende a tu pareja o ser querido con una experiencia única que fortalecerá su conexión mientras se relajan y cuidan juntos. Los expertos Nymphaea Spa aseguran que visitar un spa en compañía es más que un lujo, es un regalo para el cuerpo, la mente y el alma.

Bogotá ya no vive el 14 de febrero como una fecha exclusivamente romántica. En los últimos años, San Valentín se ha transformado en una excusa para explorar experiencias distintas: cenas con enfoque gastronómico, planes entre amigos y propuestas que le dan la vuelta al amor desde el humor y la música. La capital se suma así a una tendencia global que privilegia la experiencia por encima del cliché.

San Valentín sin etiquetas: una tendencia que crece en la ciudad

La conversación alrededor del Día de San Valentín en Bogotá se ha ampliado. Hoy, celebrar también significa reunirse con amigos, salir a escuchar buena música o disfrutar de una propuesta culinaria sin formalismos. Restaurantes, bares y hoteles han entendido que el público busca planes flexibles, con identidad y carácter.

En ese contexto, Hilton Bogotá presenta dos experiencias que reflejan esta nueva forma de celebrar: una noche Anti-San Valentín pensada para solteros y grupos de amigos, y una cena especial para quienes prefieren un ambiente íntimo y gastronómico.

Anti-San Valentín en Sky15 Rooftop: humor, amigos y coctelería

La primera propuesta es la segunda edición de “It’s not me, it’s you”, una noche Anti-San Valentín que se realizará el viernes 13 de febrero desde las 6:00 p. m. en Sky15 Rooftop.

El plan combina DJ en vivo, coctelería especial y experiencias diseñadas para compartir en grupo, en un ambiente relajado que apuesta por el humor y la amistad. La noche también contará con una zona de fotos con mensajes anti-amor, ideal para quienes quieren celebrar sin romanticismos forzados.

Como parte de la experiencia, se realizará un concurso a la mejor historia Anti-San Valentín, desarrollado a través de Instagram. Las historias seleccionadas se compartirán en IG Stories durante los días previos, y el ganador será anunciado esa misma noche, con un premio de una botella de Ron Quimbaya Gold.

Cena de San Valentín en La Ventana: una experiencia íntima

Para quienes sí desean celebrar el amor en pareja, se ofrece una cena especial de San Valentín el sábado 14 de febrero desde las 7:00 p. m. en el restaurante La Ventana.

La experiencia, con un valor de $200.000, incluye un menú para dos personas, un cóctel de bienvenida y una propuesta pensada para disfrutar de la gastronomía en un entorno tranquilo y acogedor. Es un plan ideal para quienes buscan una celebración serena, lejos del ruido y centrada en compartir.

Gastronomía y entretenimiento: claves del nuevo San Valentín

“Bogotá está buscando cada vez más planes que mezclen gastronomía con entretenimiento. Este año quisimos ofrecer alternativas para distintos públicos: quienes celebran en pareja y quienes prefieren vivir la fecha desde la amistad y el humor”, explica Diego Torres, gerente de alimentos y bebidas de Hilton Bogotá.

Desde la perspectiva turística, estas propuestas también fortalecen la imagen de la ciudad.