San Valentín en Bogotá: planes anti-cliché para celebrar con amigos o en pareja

La fecha dejó de ser exclusiva para las parejas y hoy se transforma en una experiencia abierta que combina gastronomía, música y humor.

Este San Valentín, deja atrás los planes tradicionales y sorprende a tu pareja o ser querido con una experiencia única que fortalecerá su conexión mientras se relajan y cuidan juntos. Los expertos Nymphaea Spa aseguran que visitar un spa en compañía es más que un lujo, es un regalo para el cuerpo, la mente y el alma.
Por Luisa Toquica

Bogotá ya no vive el 14 de febrero como una fecha exclusivamente romántica. En los últimos años, San Valentín se ha transformado en una excusa para explorar experiencias distintas: cenas con enfoque gastronómico, planes entre amigos y propuestas que le dan la vuelta al amor desde el humor y la música. La capital se suma así a una tendencia global que privilegia la experiencia por encima del cliché.

San Valentín sin etiquetas: una tendencia que crece en la ciudad

La conversación alrededor del Día de San Valentín en Bogotá se ha ampliado. Hoy, celebrar también significa reunirse con amigos, salir a escuchar buena música o disfrutar de una propuesta culinaria sin formalismos. Restaurantes, bares y hoteles han entendido que el público busca planes flexibles, con identidad y carácter.

En ese contexto, Hilton Bogotá presenta dos experiencias que reflejan esta nueva forma de celebrar: una noche Anti-San Valentín pensada para solteros y grupos de amigos, y una cena especial para quienes prefieren un ambiente íntimo y gastronómico.

Anti-San Valentín en Sky15 Rooftop: humor, amigos y coctelería

La primera propuesta es la segunda edición de “It’s not me, it’s you”, una noche Anti-San Valentín que se realizará el viernes 13 de febrero desde las 6:00 p. m. en Sky15 Rooftop.

El plan combina DJ en vivo, coctelería especial y experiencias diseñadas para compartir en grupo, en un ambiente relajado que apuesta por el humor y la amistad. La noche también contará con una zona de fotos con mensajes anti-amor, ideal para quienes quieren celebrar sin romanticismos forzados.

Como parte de la experiencia, se realizará un concurso a la mejor historia Anti-San Valentín, desarrollado a través de Instagram. Las historias seleccionadas se compartirán en IG Stories durante los días previos, y el ganador será anunciado esa misma noche, con un premio de una botella de Ron Quimbaya Gold.

Cena de San Valentín en La Ventana: una experiencia íntima

Para quienes sí desean celebrar el amor en pareja, se ofrece una cena especial de San Valentín el sábado 14 de febrero desde las 7:00 p. m. en el restaurante La Ventana.

La experiencia, con un valor de $200.000, incluye un menú para dos personas, un cóctel de bienvenida y una propuesta pensada para disfrutar de la gastronomía en un entorno tranquilo y acogedor. Es un plan ideal para quienes buscan una celebración serena, lejos del ruido y centrada en compartir.

Gastronomía y entretenimiento: claves del nuevo San Valentín

“Bogotá está buscando cada vez más planes que mezclen gastronomía con entretenimiento. Este año quisimos ofrecer alternativas para distintos públicos: quienes celebran en pareja y quienes prefieren vivir la fecha desde la amistad y el humor”, explica Diego Torres, gerente de alimentos y bebidas de Hilton Bogotá.

Desde la perspectiva turística, estas propuestas también fortalecen la imagen de la ciudad.

