Foto esta es la iniciativa que ha formado a más de 80.000 personas en Medellín, conozca cómo participar.

En un momento en el que las ventas por Internet en Colombia alcanzaron los 37 billones de pesos en 2025, el crecimiento del comercio electrónico se ha convertido en una de las mayores oportunidades económicas del país. Sin embargo, este auge también representa un desafío para miles de emprendedores que buscan pasar de la informalidad a modelos de negocio rentables, sostenibles y con proyección real de crecimiento.

Frente a este escenario, Grupo Effi ha logrado consolidar un modelo de formación gratuita en e-commerce que, en los últimos dos años, ha capacitado a más de 80.000 personas en América Latina, democratizando el acceso a conocimientos técnicos que antes estaban reservados para grandes compañías y startups con alto capital de inversión.

Cómo un modelo educativo está revolucionando el e-commerce y creando nuevas oportunidades en Colombia

La mayoría de estas formaciones se desarrolla a través de eventos semanales, que se realizan todos los miércoles a las 5:00 p.m. (hora Colombia). En estos espacios se abordan temas clave como crecimiento empresarial, ventas digitales, logística eficiente, automatización de procesos, dropshipping, estrategias de marketing digital y gestión financiera para negocios online.

El objetivo principal es que los empresarios aprendan a tomar decisiones basadas en datos reales, evitando errores operativos comunes que suelen afectar a los negocios digitales en sus primeras etapas. De acuerdo con expertos del sector, uno de los mayores problemas del emprendimiento digital es la falta de estructura, planeación financiera y control sobre la operación completa.

El programa de Grupo Effi contempla más de 100 eventos al año y está dirigido a dueños de negocio, emprendedores y personas interesadas en escalar sus proyectos a través del comercio electrónico rentable. La metodología es híbrida: permite asistir de manera presencial en Medellín, participar en distintos espacios físicos del país o conectarse de forma virtual mediante su canal oficial de YouTube, lo que amplía el alcance a participantes de toda América.

Además de la formación académica, estos encuentros se han convertido en espacios estratégicos para el networking empresarial, la creación de alianzas comerciales y la generación de oportunidades de negocio entre emprendedores de diferentes sectores.

“El éxito en el e-commerce no depende únicamente de una herramienta, sino de la capacidad de dominar la operación de principio a fin. Por eso, este espacio busca democratizar el acceso a metodologías de alto rendimiento, permitiendo que cualquier emprendedor se conecte con una red de expertos y fortalezca su gestión financiera y operativa. Somos un entorno donde la tecnología y la estrategia se integran para proyectar el talento hacia nuevas fronteras comerciales”, afirmó Sara Montoya, cofundadora de Grupo Effi.

Un factor clave dentro del ecosistema creado por la compañía es la Feria Effix, considerada actualmente la feria de comercio electrónico más grande del mundo. Este evento reúne a más de 50.000 personas y conecta a participantes de más de 17 países, consolidándose como uno de los escenarios más importantes de innovación, aprendizaje y negocios digitales en Latinoamérica.

La próxima edición de la Feria Effix se realizará en octubre de 2026 en Plaza Mayor Medellín, donde se espera la participación de empresarios, inversionistas, marcas tecnológicas y expertos internacionales en transformación digital.

Para participar en las jornadas de formación gratuita de Grupo Effi, los interesados deben realizar un registro sin costo en el sitio web grupoeffi.com/medios. Una vez inscritos, recibirán la información necesaria para asistir de manera presencial o conectarse a las transmisiones en vivo.

En un mercado cada vez más competitivo y digitalizado, iniciativas como la de Grupo Effi se posicionan como un puente real entre una buena idea y la construcción de una empresa digital de alto desempeño, aportando herramientas concretas para que miles de emprendedores puedan crecer, formalizarse y competir en el nuevo ecosistema económico.