Fútbol, vacaciones y parques: así se vive el Mundial 2026 desde Kissimmee

Kissimmee, Florida, se perfila como uno de los destinos más estratégicos y completos para los colombianos que viajarán a Estados Unidos con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La cercanía con Orlando, su conectividad con Miami y su amplia oferta de alojamiento, entretenimiento y naturaleza convierten a esta ciudad en una base ideal para vivir la fiesta del fútbol y, al mismo tiempo, disfrutar unas vacaciones inolvidables.

El próximo 27 de junio de 2026, el Hard Rock Stadium será el escenario del esperado partido Colombia vs. Portugal, una cita que atraerá a miles de hinchas colombianos al sur de Florida. En ese contexto, Kissimmee emerge como una parada clave dentro del itinerario mundialista.

¿Por qué Kissimmee es clave para el Mundial 2026?

Ubicada en el corazón de Florida y a solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), Kissimmee ofrece una combinación única de accesibilidad, confort y experiencias. Desde aquí, los viajeros pueden desplazarse fácilmente a varias ciudades sede del Mundial, especialmente Miami, gracias a modernas opciones de transporte.

Una de las alternativas más recomendadas es el Brightline, el tren de alta velocidad que conecta Orlando con Miami en aproximadamente tres horas. Este servicio cuenta con asientos amplios, Wi-Fi y oferta gastronómica, lo que lo convierte en una opción cómoda y eficiente para quienes se movilizan entre partidos.

“Kissimmee es el lugar ideal para vivir la pasión del Mundial. Estamos muy emocionados de recibir a los turistas colombianos que visitarán Florida durante esta temporada”, aseguró DT Minich, presidente y CEO de Experience Kissimmee.

Uno de los mayores atractivos de Kissimmee es su oferta de alojamiento. Reconocida como la Capital Mundial de las Casas Vacacionales, la ciudad dispone de más de 50.000 opciones de hospedaje, incluidas cerca de 30.000 casas vacacionales ideales para grupos de amigos o familias que viajan por el Mundial.

Estas propiedades van desde casas unifamiliares hasta mansiones de 15 habitaciones, muchas de ellas con piscina privada, BBQ, salas de juegos y espacios diseñados para el descanso y la celebración tras cada jornada futbolera.

¿Cómo llegar a Miami y a otras sedes del Mundial desde Kissimmee?

Desde Kissimmee, los viajeros pueden llegar en 25 minutos en Uber o Lyft a la estación de Brightline ubicada en el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO). Desde allí, el tren conecta directamente con el sur de Florida.

Otra opción es alquilar vehículo con empresas como Enterprise Rent-A-Car o Move Rental Cars, ideales para quienes prefieren mayor autonomía.

Además, el aeropuerto MCO opera más de 150 vuelos diarios sin escalas hacia ciudades anfitrionas del Mundial como Nueva York, Atlanta, Dallas, Los Ángeles, Houston, Boston, Toronto, Ciudad de México y Vancouver, entre otras.

Fútbol, pantallas gigantes y ambiente mundialista

La emoción del Mundial también se vive fuera de los estadios. En Universal CityWalk, los visitantes podrán disfrutar de transmisiones en vivo, eventos especiales y actividades temáticas, con cobertura en español de la Copa Mundial de la FIFA a cargo de Telemundo.

Parques temáticos y entretenimiento sin límites

Hospedarse en Kissimmee significa estar a pocos minutos de los parques más famosos del mundo, como Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort y SeaWorld Orlando.Es el equilibrio perfecto entre jornadas de fútbol, adrenalina y descanso.

Naturaleza, aventura y planes alternativos

Más allá del fútbol y los parques, Kissimmee también destaca como destino de naturaleza. Los viajeros pueden recorrer las cabeceras de los Everglades en hidrodeslizador con experiencias como Wild Florida o Boggy Creek Airboat Adventures.

Otro plan imperdible es visitar Old Town Kissimmee, con entrada gratuita, música en vivo, tiendas, vida nocturna y eventos icónicos como el Friday Night Muscle Car Show y el Saturday Nite Classic Car Show & Cruise, dos de las exhibiciones de autos clásicos más reconocidas del mundo.